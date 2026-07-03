Massimiliano Allegri este noul antrenor al echipei Napoli

După AC Milan şi Juventus Torino, Massimiliano Allegri va antrena o altă echipă de renume din fotbalul italian, Napoli, care a anunţat vineri sosirea sa în locul lui Antonio Conte, care a plecat după două sezoane.

„Napoli îi urează bun venit lui Massimiliano Allegri în funcţia de antrenor al echipei de primă ligă”, a precizat Napoli într-un comunicat, oficializând astfel o numire pe care presa italiană o considera deja un fapt împlinit de câteva săptămâni.

După ce a antrenat la Juventus (2014-19 şi 2021-24) şi la AC Milan (2010-14 şi 2025-26), Allegri, în vârstă de 58 de ani, a semnat un contract pe trei ani, până în 2029, cu vicecampioana Italiei din 2026.

Deşi palmaresul său (cinci titluri de campion al Italiei şi două finale în Liga Campionilor cu Juventus Torino, un titlu de campion al Italiei cu AC Milan) îl face cel mai bun antrenor italian în activitate, revenirea sa la AC Milan în vara trecută a fost un eşec răsunător.

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Echipa sa, care se afla pe podium încă de la începutul sezonului, s-a prăbuşit începând cu luna martie şi a terminat pe locul 5 în campionatul Italiei. Astfel, a ratat calificarea în Liga Campionilor în etapa a 38-a şi ultima, pierzând acasă în faţa echipei Cagliari (2-1). A doua zi după această înfrângere zdrobitoare, pe 25 mai, Allegri a fost demis, alături de alţi trei membri ai conducerii sportive a clubului „rossonero”.

De la sfârşitul sezonului 2025-26, nouă dintre cele douăzeci de echipe din Serie A şi-au schimbat antrenorul, printre care Napoli, AC Milan, care l-a recrutat pe portughezul Ruben Amorim, Atalanta Bergamo (Maurizio Sarri) şi Fiorentina (Fabio Grosso).

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