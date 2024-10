Programul complet al Marelui Premiu de Formula 1 al Mexicului. Marea cursă e duminică, ora 22:00, în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1 continuă şi în această săptămână cu Marele Premiu al Mexicului. Cursa se anunţă a fi una încinsă, având în vedere de un nou duel controversat care a avut loc între Lando Norris şi Max Verstappen la Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite.

Programul complet al Marelui Premiu de Formula 1 al Mexicului

Cu 4 tururi înainte de final, Lando Norris l-a depăşit pe Max Verstappen şi a trecut pe locul al treilea. Comisarii de cursă au luat decizia de a-l penaliza pe pilotul McLaren cu 5 secunde pentru că în momentul în care a trecut de Max Verstappen a depăşit limitele circuitului. Asfel, Verstappen a terminat cursa pe locul al treilea la „masa verde”. Olandezul a dat un răspuns diplomat când a fost întrebat despre duelul cu Lando Norris de la Austin.

"A fost o cursă dificilă, nu am avut ritmul să atac. A fost o cursă diferită, de ceea ce s-a întâmplat sâmbătă. Foarte multă subvirare la nivelul maşinii. Nu puteam frâna cât putem de târziu. A trebuit să îş ţin pe Lando în spate. Să fiu pe podium este un rezultat bun. A ieşit foarte larg. Am propria opinie, dar nu trebuie să o spun. Comisarii au hotărât deja", a spus Max Verstappen, după Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite.

La rândul său, Lando Norris a contestat decizia comisarilor de cursă care l-au penalizat cu 5 secunde. Sancțiunea de pe COTA i-a adus mari probleme lui Lando Norris în lupta pentru titlul de campion mondial. Pilotul McLaren se află pe locul doi în clasamentul general, cu 297 de puncte. Olandezul de la Red Bull se află pe prima poziţie cu 354 de puncte. Britanicul în vârstă de 24 de ani insistă că nu trebuia să fie penalizat și îi acuză pe comisari că s-au grăbit să ia o decizie.

"Cred că există din nou inconsecvență, dar este greu. Pentru mine, este doar o decizie grăbită. Ei nu aud și nu înțeleg punctele noastre, ceea ce ar trebui să facă după cursă. Vor doar să ia o decizie la momentul respectiv, astfel încât să nu modifice punctele. Este o decizie grăbită și nu aud punctul meu de vedere sau pe cel al echipei, sau chiar punctul lui Max. Nu cred că este cel mai corect lucru, dar astăzi a fost o penalizare și nu pot face mare lucru în afară de a accepta asta", a declarat Lando Norris.

Ferrari va încerca şi la Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului să repete performanţa fantastică de la Austin. Charles Leclerc şi Carlos Sainz s-au clasat pe primele două locuri în Statele Unite, iar o performanţă similară ar arunca în aer lupta pentru titlul mondial la constructori. McLaren este lider cu 544 de puncte, urmată de Red Bull cu 504 puncte şi de Ferrari cu 496 puncte.

