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Live Text România - Suedia, ora 21.45, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY. "Tricolorii" caută revanşa

Naţionala de fotbal a României susţine luni seara, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, din Bucureşti, un nou meci din UEFA Nations League, "tricolorii" urmând să dea piept cu Suedia, într-o partidă transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

După ce a marcat în deplasare, Dennis Man speră să înscrie împotriva Suediei şi la Bucureşti După ce a marcat în deplasare, Dennis Man speră să înscrie împotriva Suediei şi la Bucureşti Profimedia
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Publicat la 05.10.2026, 12:10 | Modificat la 05.10.2026, 12:17
Cuprins
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05.10.2026, 12:13

Loturi România şi Suedia 

Gheorghe Hagi, selecţionerul României, mizează la returul cu Suedia pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Raţiu, 3. Matei Ilie, 4. Coubiş, 5. Lisav Eissat, 6. Tudor Băluţă, 7. Olaru, 8. Cicâldău, 9. Florin Tănase, 10. Stanciu, 11. Bancu, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Opruţ, 16. Cojocaru, 17. Screciu, 18. Răzvan Marin, 19. Cîrjan, 20. Man, 21. Moruţan, 22. Dragomir, 23. Strata.

Graham Potter, selecţionerul Suediei, ar urma să răspundă cu un lot alcătuit din: 1. Tornqvist, 2. Beijmo, 3. Lindelof, 4. Smith, 5. Gudmundsson, 7. Bergvall, 8. Svensson, 9. Abraham, 10. Bolin, 11. Swedberg, 12. Johansson, 13. Sema, 14. Skoglund, 15. Eriksson, 16. Karlstrom, 17. Gyokeres, 18. Dahl, 19. Nanasi, 20. Larsson, 21. Bernhardsson, 22. Zeneli, 23. Ellborg.

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05.10.2026, 12:13

România vrea revanşa cu Suedia 

La 10 zile de la meciul tur, pierdut cu 1-2, în deplasare, naţionala României vrea să-şi ia revanşa în faţa Suediei. De asemenea, "tricolorii" au nevoie de un rezultat pozitiv şi pentru a-şi spăla imaginea după două înfrângeri usturătoare suferite între timp, 2-4 cu Bosnia Herţegovina, pe teren propriu, şi 0-6 în Polonia.

Chiar dacă se anunţă absenţe importante la oaspeţi, misiunea României nu va fi deloc uşoară, mai ales în condiţiile în care selecţionerul Gheorghe Hagi va fi nevoit să improvizeze în centrul defensivei, Radu Drăguşin şi Virgil Ghiţă fiind suspendaţi.

Partida contează pentru etapa a IV-a a UEFA Nations League. Cu zero puncte din primele trei meciuri, România este pe ultimul loc în Grupa B4, grupă din care mai fac parte Bosnia Herţegovina şi Polonia şi care este condusă de Suedia, formaţie care a înregistrat două victorii şi un egal în cele trei meciuri jucate până acum.

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05.10.2026, 12:12

Arbitru din Azerbaidjan la România - Suedia 

Meciul dintre România şi Suedia, de la Bucureşti, din etapa a IV-a a UEFA Nations League, va fi arbitrat de o brigadă condusă la centru de Elchin Masiyev, din Azerbaidjan.

Masiyev va fi asistat de compatrioţii săi, Elshad Abdullayev şi Parvin Talibov, în timp ce arbitru de rezervă este azerul Farid Hajiyev. În camera VAR vor fi olandezul Jeroen Manschot şi azerul Nicat Ismayilli.

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