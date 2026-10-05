Loturi România şi Suedia
Gheorghe Hagi, selecţionerul României, mizează la returul cu Suedia pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Raţiu, 3. Matei Ilie, 4. Coubiş, 5. Lisav Eissat, 6. Tudor Băluţă, 7. Olaru, 8. Cicâldău, 9. Florin Tănase, 10. Stanciu, 11. Bancu, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Opruţ, 16. Cojocaru, 17. Screciu, 18. Răzvan Marin, 19. Cîrjan, 20. Man, 21. Moruţan, 22. Dragomir, 23. Strata.
Graham Potter, selecţionerul Suediei, ar urma să răspundă cu un lot alcătuit din: 1. Tornqvist, 2. Beijmo, 3. Lindelof, 4. Smith, 5. Gudmundsson, 7. Bergvall, 8. Svensson, 9. Abraham, 10. Bolin, 11. Swedberg, 12. Johansson, 13. Sema, 14. Skoglund, 15. Eriksson, 16. Karlstrom, 17. Gyokeres, 18. Dahl, 19. Nanasi, 20. Larsson, 21. Bernhardsson, 22. Zeneli, 23. Ellborg.