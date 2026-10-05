România vrea revanşa cu Suedia

La 10 zile de la meciul tur, pierdut cu 1-2, în deplasare, naţionala României vrea să-şi ia revanşa în faţa Suediei. De asemenea, "tricolorii" au nevoie de un rezultat pozitiv şi pentru a-şi spăla imaginea după două înfrângeri usturătoare suferite între timp, 2-4 cu Bosnia Herţegovina, pe teren propriu, şi 0-6 în Polonia.

Chiar dacă se anunţă absenţe importante la oaspeţi, misiunea României nu va fi deloc uşoară, mai ales în condiţiile în care selecţionerul Gheorghe Hagi va fi nevoit să improvizeze în centrul defensivei, Radu Drăguşin şi Virgil Ghiţă fiind suspendaţi.

Partida contează pentru etapa a IV-a a UEFA Nations League. Cu zero puncte din primele trei meciuri, România este pe ultimul loc în Grupa B4, grupă din care mai fac parte Bosnia Herţegovina şi Polonia şi care este condusă de Suedia, formaţie care a înregistrat două victorii şi un egal în cele trei meciuri jucate până acum.