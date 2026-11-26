Magia sărbătorilor se apropie de Bucureşti, unde astăzi se deschide primul târg de Crăciun din Capitală, West Side Christmas Market din Sectorul 6.

Am venit să vedem spectacolul de artificii pregătit de organizatori. Sunt foarte mulți oameni prezenți, parcă mai mulți ca niciodată, din toate cele șase ediții. Târgul și-a deschis porțile la ora 17:00, iar oamenii au venit din timp pentru a prinde un loc bun, de unde să vadă momentul aprinderii luminilor și spectacolul de artificii, dar și pentru a ocupă un loc în față la concertul de muzică live, care începe în câteva momente, de la ora 18:00.

Cel mai mult le sclipesc ochii copiilor, care se bucură din plin de atmosferă

În Sectorul 6 al Capitalei, atmosfera este una de sărbătoare. Aici sunt prezenți 70 de comercianți, cu standuri unde vizitatorii găsesc mâncare tradițională românească, vin fiert și ceai. Prețurile sunt aproximativ aceleași ca anul trecut: un pahar de vin fiert costă 19 lei, unul de ceai 17 lei, iar o porție de mâncare ajunge la aproximativ 50 de lei.

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Magia Crăciunului se simte din plin, iar toată lumea are ochii ațintiți spre cer, unde a început un spectacol de artificii impresionant.

Organizatorii vă invită să vizitați târgul de Crăciun West Side Christmas Market din Sectorul 6. În fiecare seară sunt organizate concerte, inclusiv pe 1 Decembrie, iar târgul va rămâne deschis până pe 27 decembrie.

Cel mai mare târg de Crăciun din București va avea loc în Piața Constituției și va rămâne deschis până în a treia zi de Crăciun.