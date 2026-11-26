Iarna îşi face simţită prezenţa la munte, unde meteorologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de ninsori şi viscol puternic. În zonele înalte din judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, vântul va sufla cu rafale de până la 120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. O avertizare de Cod galben de vânt a fost emisă şi pentru mai multe localităţi din judeţul Sibiu.

Maşină de dezăpezire pe străzile oraşului - Shutterstock

Potrivit meteorologilor, până la ora 15:00, în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala ninsoare însoţită de vânt puternic, cu viteză la rafală de 85-120 km/h, ce va determina scăderea vizibilităţii sub 50 de metri.

De asemenea, până la ora 18:00, va fi Cod galben de intensificări ale vântului (50 - 70 km/h) în judeţul Sibiu (localităţile: Avrig, Tălmaciu, Şelimbăr, Racoviţa, Turnu Roşu şi Boiţa).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM