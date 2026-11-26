Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de viscol în patru județe, valabilă între orele 14:45 și 17:00. Ninsorile vor fi însoțite de vânt puternic, care va atinge rafale de 85-120 km/h, astfel că vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Zonele montane din patru județe ale țării se află sub cod portocaliu de viscol, joi, 26 noiembrie, în intervalul orar 14:417:00.

Avertizarea meteorologică vizează zonele de munte din județele Argeș și Dâmbovița, la altitudini de peste 1.800 de metri. Sunt vizate inclusiv zone din masivele Făgăraș, Iezer-Păpușa și Bucegi.

Sub incidența codului portocaliu de viscol se află și zonele montane din județele Prahova și Brașov, situate la altitudini de peste 1.800 de metri. Astfel, avertizarea vizează zonele înalte din Munții Bucegi, Baiului, Piatra Mare, Postăvaru și Piatra Craiului, unde condițiile meteorologice pot îngreuna deplasarea pe traseele montane.