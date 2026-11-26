Sarmalele de Crăciun riscă să rămână fără umplutură. Comercianții avertizează că de sărbători am putea avea mai puțină carne de porc pe masă. Retailerii spun că vor apărea probleme de aprovizionare din cauza unui ordin care îi obligă să vândă carnea proaspătă în cel mult opt zile de la sacrificarea animalelor. O veste mai bună vine însă de la Guvern, care a anunţat că prelungeşte plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă șase luni. Dar asta nu înseamnă că am scăpat de scumpiri.

Guvernul a decis astăzi să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în iunie 2027.

"Ne dorim ca românii şi procesatorii şi fermierii români să obţină un preţ corect iar cumpărătorii şi consumatorul final să aibă produse de calitate şi la un preţ corect", a afirmat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Cele 17 categorii de alimente pentru care adaosul comercial rămâne plafonat

Pe listă rămân 17 categorii de alimente, de la pâine, lapte și ouă până la carne, fructe și legume. Pentru ele, magazinele pot pune un adaos comercial de cel mult 20%.

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Un coș cu zece alimente de bază costă în prezent 90 de lei. Dacă magazinele ar dubla adaosul comercial în lipsa plafonării, aceleași produse ar ajunge să coste 105 lei. Astfel, consumatorii economisesc 15 lei la o singură rundă de cumpărături.

Oamenii spun însă că, la casă, nota e tot mai mare.

"Comparând veniturile lunare și coșul de cumpărături... Este extraordinar de mult. Pentru mine este șocant", a spus o persoană.

"Au crescut foarte mult. (...) Cumpărăm mai puțin, dar mai bun", a spus o altă persoană.

Ministerul Agriculturii și Consiliul Concurenței vor analiza practicile comercianților

Ce economisim la alimentele plafonate plătim în plus la celelalte produse.

"Prețurile produselor neplafonate au crescut mai mult decât ar fi trebuit. (...) Retailerii și-au pierdut cumva și flexibilitatea de a face promoțiile reale sau de a ajusta dinamic prețurile în funcție de stocuri, de sezon, de cerere, de ofertă", a explicat Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociației Retailerilor Mici și Mijlocii.

"Sunt practici comerciale neloiale. (...) Vom face o analiză împreună cu Consiliul Concurenței", a declarat ministrul Agriculturii.

Cu toată plafonarea, mâncarea s-a scumpit cu peste 3% în ultimul an.

"O metodă mult mai bună ar fi fost stimularea producătorilor, care să creeze mai multă abundență de servicii și produse în piață și ar fi fost o metodă mult mai sănătoasă și mai sustenabilă, care ar fi redus și inflația, și povara consumatorilor", a explicat Adrian Asoltanie, analist economic.

O altă problemă apare chiar înainte de sărbători. O nouă regulă obligă magazinele să vândă carnea proaspătă de porc în cel mult opt zile de la sacrificare. Comercianții spun că s-ar putea ajunge la rafturi goale exact în perioada în care românii cumpără cel mai mult.

"De ce la carnea de porc și nu la pui? De ce nu la vită? De ce nu la pește? De ce nu la toate? (...) Dă de lucru retailerilor, trebuie să facă din nou evaluări de risc, cu toate că noi avem evaluări de risc", a declarat Feliciu Paraschiv.

Retailerii cer autorităților o soluție înainte de Crăciun și Revelion, ca să nu rămână fără carne de porc in magazine.