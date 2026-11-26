Frații Nuțu și Sile Cămătaru și șapte dintre locotenenții lor au fost arestați pentru 30 de zile. Interceptările din dosar arată cum i-au supus pe mai mulți maneliști celebri la muncă forțată. Printre victime se numără Tzancă Uraganu și Florin Salam, obligați să cânte gratuit în cluburile controlate de clanul interlop. Dacă refuzau, cântăreții erau amenințați că rămân fără auz sau sunt băgați în portbagaj.

Nuțu Cămătaru: Eu dau bani la lăutari, nu iau! Lăutarii sunt familia mea!

Sile Cămătaru: Nu mă întorc după gratii, că n-am cum! N-am făcut nimic!

Locotenent: Ar trebui arestați ăia care îi tâlhăresc, pe bune! Nu noi, care avem grijă de ei!

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Nuțu Cămătaru, amenințările la adresa lui Tzancă Uraganu: "Îți sparg urechile-n două"

Cum aveau grijă frații Cămătaru de maneliști reiese din interceptările din dosar. Tzancă Uraganu este unul dintre cântăreții aflați la cheremul clanului. Nuțu Cămătaru și-a pierdut cumpătul vara aceasta, când a auzit că manelistul vrea să participe la un festival, fără să-i ceară permisiunea.

Nuțu Cămătaru: Nu mergi nicăieri! Îți sparg urechile-n două de te las surd! (...) Cu prima ocazie te sparg!

Tzancă Uraganu neagă că ar fi fost supus presiunilor

Cântărețul neagă că ar fi fost supus presiunilor.

"Cu tot respectul, domnilor procurori... Eu, Tzancă Uraganu, niciodată nu am fost șantajat de familia Cămătaru", a declarat Tzancă Uraganu.

Florin Salam, forțat de opt ori să cânte gratis sau pe bani puțini

Interceptările arată că și Florin Salam era supus aceluiași tratament. Cântărețul ar fi fost forțat de opt ori să cânte fie gratis, fie pentru onorarii mult mai mici decât de obicei. Nuțu Cămătaru nu accepta "nu" drept răspuns.

Nuțu Cămătaru: N-o să îi dau niciun ban și într-una din (zilele, n.r.) astea o să-l bag în portbagaj. N-o să-l mai las să cânte.

Când nu era terorizat de Nuțu Cămătaru, Florin Salam încăpea pe mâna lui Sile Cămătaru, arată procurorii.

Sile Cămătaru: Eu te scap de Nuțu, dar de mine cine te scapă?

Interpretul Florin Salam, păzit permanent de unul dintre locotenenții clanului

Florin Salam ar fi fost obligat de Sile Cămătaru să susțină concerte inclusiv într-un studio de videochat pe care acesta îl controla. Cântărețul era păzit în permanență de unul dintre locotenenții clanului, Giovani Țuțu, care dădea raportul despre toate mișcările manelistului.

Giovani Țuțu: E o zdreanță! Trebuie să-l iei puțin în primire, să țipi și tu puțin pe el, să-i spui: băi, dă-te-n (...). Eu te respect, sunt băiat bun cu tine, tu ce faci?

Pe cine contau frații Cămătaru pentru a-i ține "sub control" pe interpreți

Pentru a ține cântăreții sub control, frații Cămătaru contau pe fiii și ginerii lor. Toți au fost săltați de mascați. Cezar Petcu, ginerele lui Nuțu, a fost ridicat de pe drum și dus acasă pentru percheziții.

Gruparea conta și pe alte persoane de încredere pentru frații Cămătaru, precum Vladimir Șpac. Cel din urmă nu-i intimida doar pe cântăreți, ci și pe impresarii lor, atunci când obțineau pentru maneliști concerte neagreate de clan.

Vladimir Șpac: Chiar vrei să mă păgubești de niște răngi pe spinare? (...) Vezi-ți de treaba ta!

Banii câștigați de maneliști, încasați de frații Cămătaru

În decursul unui an, membrii clanului nu doar că i-au pus pe maneliști să cânte gratis, dar au colectat și banii încasați pe biletele la concert și obținuți din dedicații. Așa au acumulat venituri consistente.

"În opinia noastră, a apărătorilor, nu sunt probe care să susțină acuzațiile", spune avocatul lui Sile Cămătaru, Alexandru Olănescu.

41 de persoane au fost chemate la audieri în acest dosar. Victimelor le e teamă să vorbească.

"Notorietatea infracțională a membrilor celor două grupuri și teama de represalii au determinat reticența unor victime și martori de a colabora cu organele de urmărire penală", spune Mihaela Melconian, purtător de cuvânt al DIICOT.

Acuzațiile pentru frații Cămătaru și complicii lor sunt de șantaj și supunere la muncă forțată.