Poate că o schimbare de meniu ar putea rezolva o problemă delicată - din ce în ce mai mulți copii pleacă dimineaţa la școală fără să mănânce! Iar pe măsură ce cresc, micul dejun dispare tot mai des din rutina lor. Rezultatul? Mese mai consistente şi mai nocive în restul zilei. Aproape un sfert dintre copiii și adolescenții din România au probleme cu greutatea. Cifrele arată că obiceiurile alimentare se formează devreme, dar nu întotdeauna în direcția bună.

"A trebuit să vin cu reţete minunate cum sunt aceste pancakes proteice cu brânză cottage, peste care adaug nutrienţii ascunşi, pentru că fetiţei mele îi plac afinele.", spune Silvia Gherasim, mamă.

Silvia e mama unei fetite de 10 ani şi în fiecare dimineaţă, transformă micul dejun într-o masă gustoasă şi hrănitoare.

"Terci proteic din fulgi de ovăz cu fructe de pădure, cu zmeură. În combinaţie, avem iaurt grecesc cu miere sau sirop de arţar şi lăsat la frigider, scos dimineaţa frumos.", adaugă mama.

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"Eu nu mai țin minte să fi lucrat la obiceiul de a mânca dimineața, întotdeauna îi dădeam să mănânce ce mâncam și noi. Mă gândesc că dacă noi am fi mâncat altceva, super procesat, sau am fi ales pâine cu cremă de cioco, probabil că ar fi cerut și ea același lucru", mai spune mama.

Însă nu în toate casele, micul dejun primește aceeași importanță. România se află printre țările europene în care copiii și adolescenții mănâncă cel mai rar prima masă a zilei.

Pentru tot mai mulți copii, micul dejun nu mai face parte din rutina de dimineață. Dacă la 8 ani aproape 70% dintre copii mănâncă zilnic, la 15 ani procentul scade la doar 26% în cazul fetelor și 35% în cazul băieților. Nici restul alimentației nu arată mai bine: doar 30% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume. În același timp, aproape un sfert dintre copiii și adolescenții din România au probleme cu greutatea.

Pentru copiii aflați în plină creștere, obiceiul eliminării micului dejun nu este lipsit de consecințe.

"Au o capacitate de concentrare mai redusă la școală și un nivel de energie mai scăzut. De asemenea, vor compensa pe parcursul zilei masa peste care sar dimineața, respectiv micul dejun, cu mese mult mai dense caloric și nu neapărat sănătoase", spune Olivia Micșa, nutriționist-dietetician.

"Ne trezim la 6.30 să plecăm la 7 de acasă și atunci nu mai mănâncă acasă, dar mănâncă micul dejun la școală", spune o mamă.

"Mami îmi pune un sandviș cu cremă de brânză, cașcaval, ardei, iaurt, fructe și mănânc tot.", spune Ilinca.

Micul dejun nu înseamnă doar energie pentru începutul zilei, ci și un obicei care poate influența sănătatea pe termen lung. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel mondial, aproximativ 188 de milioane de copii și adolescenți se confruntă cu obezitatea, ceea ce înseamnă aproape 1 din 10 copii.