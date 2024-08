Românii fac minuni la Paris. Minuni de aur, de argint şi de bronz. După aurul lui David Popovici, în mai puţin de 24 de ore am câştigat trei medalii. David a luat bronzul în proba regină a nataţiei, iar la canotaj am luat aur şi argint în probele de dublu vâsle.

Marian Enache și Andrei Cornea. Noii campioni olimpici ai României. Primii din istorie care aduc aur ţării noastre în proba masculină de dublu vâsle. "Nu-mi vine sa cred, dar o sa realizez dupa o zi pe alta o sa realizez ce s-a intamplat! Trebuie sa fii putin frate cu durerea pt ca sportul asta nu e deloc usor, vaslim in conditii de nedescris...vant, ploaie, antrenamente duse la o intensitate de nedescris si multe altele! Am fost intr-o continua durere! Si in timpul curselor la fel, intr-o continua durere, pana la limite! Am stiut că este posibil pentru că şi ei respira acelasi oxigen pe care eu il respir, am muncit foarte multi ani pentru aceasta medalie", a declarat Marian Enache.

16 ani de muncă

Mai precis 16 ani de muncă. Din cei 29 pe care îi va împlini peste patru zile campionul născut în Tîrgu Cărbunești-Gorj. A mai participat la Olimpiada de la Tokyo, unde s-a clasat pe locul 9. Apoi a schimbat partenerul. Alături de Andrei Cornea, a cucerit aurul în aprilIe, la Europenele de la Szeged. Acum sunt cei mai rapizi din lume. "Este cel mai frumos an din orice punct de vedere! Am incheiat un ciclu competitional cum poate multa lume isi doreste", a declarat Andrei Cornea. Andrei Cornea are 24 de ani. Este din Vatra Dornei. La 14 ani a plecat de acasă pentru a putea face canotaj de performanţă. "Ne bucuram de aceasta medalie, ne bucuram de aceasta victorie, de aceasta istorie, ca, pana la urma, am scris o istorie", a declarat Andrei Cornea. "Nu mi-au tremurat picoarele, mi-a tremurat inima, sufletul, copilul din mine a iesit la suprafata, am lacrimat, m-am simtit bine", a declarat Marian Enache.

"Doi băieti în care eu am crezut enorm de mult chiar după titlul european si i-am întrebat dacă îşi imaginează unde îi văd eu la JO şi au zis... da, doamnă, ştim şi vă promitem că acolo o să fim", a declarat Elisabeta Lipă. Fetele de la dublu vâsle au fost la un vârf de barcă de aur. La Tokyo au adus singurul titlu olimpic al României. Acum au luat argintul în întrecerea supremă. "A fost o eliberare după cursă, cred că indiferent care ar fi fost rezultatul, lacrimile ar fi fost aceleaşi", a declarat Ancuţa Bodnar. "Este o eliberare normală, fiindcă din exterior nu se vede totul, numai noi ştim ce purtăm în suflet şi în mintea noastră şi reacţiile sunt cât se poate de fireşti şi nu putem să le schimbăm sau să le ascundem", a declarat Simona Radiş. "Sa nu fie triste pentru ca un argint Olimpic e ceva fabulos, sunt sunte mii, zeci de mii de sportivi care isi doresc acest argint", a declarat Octavian Morariu, membru CIO.

Înaintea plecării spre Paris, au explicat pentru Observator ce înseamnă pregătirea pentru Olimpiadă. "Dimineaţa ne antrenăm undeva intre 2 ore şi jumătate, trei. Vâslim pe apă iar după-amiază avem o oră de vâslit plus o oră şi jumătate de forţă", a declarat Simona Radiş. "În această perioadă sunt 24 de kilometri dimineaţă şi 16 după-amiază, deci 40 de kilometri de vâslit la care se adaugă în zile alternative antrenamentul de forţă în sală sau antrenamentul de sprinturi pe bicicletă", a declarat Marius Băcăoanu, antrenor. "Este foarte greu. Anul acesta a fost poate cel mai greu dintre toţi anii pentru că este si anul olimpic", a declarat Ancuţa Bodnar. "Când visele sunt mari si ambiţia pe măsură, tot greul se transformă în putere de muncă şi mergem mai departe chiar dacă avem momente în care poate ne vine si nouă să renunţăm sau să o lăsăm mai moale", a declarat Simona Radiş.

Canotajul este al doilea cel mai titrat sport din România, după gimnastică. A ajuns astăzi la 45 de medalii, din care 22 de aur, 14 de argint şi 9 de bronz. "Cand m-am culcat aseara ma gandeam ca ma scol si o sa am aceste bucurii si in ziua de astazi. Le-am avut, se putea sa fie si mai bine cu o unghie de data asta ma pierdut aurul am pierdut si un bronz pe care il puteam lua cu o bataie de vasle", a declarat Ion Ţiriac. Şi bilanţul are toate şansele să devină şi mai strălucitor în zilele următoare. Canotorii români vor mai lua startul în cinci finale la Paris.

