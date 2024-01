Ziua a început cu un frig de crapă pietrele. Cea mai scăzută temperatură a fost în oraşul Făgăraş, unde au fost minus 18 grade Celsius. Până şi locuitorii de la polul frigului, obişnuiţi cu gerul, îndură cu greu capriciile iernii.

Localnic: Astăzi a fost foarte frig. Se simte, se simte.

Localnic: După mustaţă observăm că e frig. Se depune bruma.

Localnic: E cam rece. Noi dacă suntem născuţi aici, noi suntem învăţaţi cu timpul ăsta.

Maşinile îngropate într-un strat gros de gheaţă

Şi la Sibiu oamenii au ieşit din case îmbrăcaţi cu mai multe rânduri de haine. Şi-au găsit maşinile îngropate într-un strat gros de gheaţă.

Localnic: Voiam să plec cu maşina, dar era îngheţată şi am zis că mai bine merg cu autobuzul.

Localnic: Este foarte rece, cred că sunt 11, 12 grade cu minus. E frig, a îngheţat maşina. Zăpada mare, ce să facem, facem şi noi ce putem pe frigul asta.

Exemplul de spirit civic vine din Făgăraş, unde un bărbat în scaun cu rotile a ieşit să cureţe zăpada din faţa blocului. Imaginea a devit virală şi a strâns sute de aprecieri.

Întârzieri uriaşe la trenuri

Gerul a provocat cele mai mari neplăceri călătorilor cu trenul. La -13 grade, şinele de cale ferată de pe trei magistrale importante - Iaşi, Braşov şi Craiova - pur şi simplu s-au rupt. Mai multe garnituri au avut întârzieri uriaşe. Trenul de la Braşov a făcut în loc de trei ore şapte până în Capitală.

Alin Stan, reporter Observator: Trenul cu ruta Braşov- Bucureşti a ajuns în Gara de Nord după 230 de minute întârziere. Acesta a vent gol, fără pasageri şi asta pentru că fiecare dintre ei a ales un alt tren pentru a ajunge la destinaţie.

Călător: Am venit de la Sibiu, am avut întârziere la Făgăraş, am stat o oră jumătate, am ajuns acum în Bucureşt. Trebuie să ajung acasă, nu ştiu când o să vină.

Călător: La 12.30 trebuia să sosească, înainte au arătat întârzierea de 80 de minute. O oră şi jumătate mai stăm aici.

Călător: Să stăm în gări să tremurăm de frig este foarte greu.

Gheaţa de pe trotuare a făcut victime

Frigul a transformat trotuarele în patinoar: "Am alunecat, da, dar asta e, ne ţinem echilibru că altceva nu avem ce face. Am alunecat de câteva ori. Am văzut foarte mulţi care tot aşa, se ţin să nu cadă".

Camerele de urgenţe au fost pline de oameni care au alunecat pe gheaţă.

Bogdan Opriţa, medic Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti: La camerele de gardă ale Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, ieri au fost 71 de prezentări, cu 14 internări. Mai mult de 60% dintre aceştia au fost ca urmare a căderilor pe zăpadă. S-a înregistrat o creştere cu aproximativ 20 de cazuri faţă de zilele anterioare.

Sute de turişti, blocaţi pe munte

Nici salvamontiştii nu au avut răgaz. Au primit încontinuu cereri de ajutor de la oameni pe care iarna i-a prins pe munte. 105 turişti au rămas rămas blocaţi pe versanţi. Au fost toţi coborâţi în siguranţă, dar 44 dintre ei au ajuns la spital.

Meteorologii de la Vârful Omu au publicat o fotografie care arată peisajul de pe creste. Cabana este acoperită complet în zăpadă.

Când ajunge în România furtuna Isha

Vremea nu se înmoaie nici în zilele următoare.

Raul Ilea, meteorolog ANM: Dimineţile şi nopţile vor fi în continuare reci pentru această perioadă. Chiar ger, valori care scădea la minus 10 grade Celsius în partea de Centru, de sud a ţării. După care, pe partea de nord şi pe partea de est, valorile din timpul nopţii să mai crească usor şi să iasă din limita gerului.

La mijlocul săptămânii viitoare în România va ajunge Furtuna Isha care face deja ravagii în vestul Europei, unde mai multe ţări sunt sub cod roşu de vânt puternic.

