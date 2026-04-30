Ne-am culcat în aprilie şi ne-am trezit în februarie! Astăzi am înfruntat cea mai rece dimineaţă de 30 aprilie din ultimii 40 de ani. Ploaia rece şi vântul tăios ne-au făcut să tremurăm la temperaturi cu 10-15 grade Celsius mai mici decât anul trecut. Şi urmează un întâi mai total neobişnuit. Nu-i de mers la mare, cum e tradiţia, ci la munte, unde a nins abundent şi se schiază ca iarna.

Ceaţă, frig, vânt de te dărâmă din picioare, şi zeci de schiori. Peste noapte, peisajul a devenit complet alb la Sinaia. Un tablou total atipic, cu temperaturi de februarie.

Suntem la Cota 2000 pe domeniul schiabil al statiunii Sinaia si dupa cum vedeti nimeni nu duce aici lipsa de zapada. 8 partii sunt deschise in aceasta zona si doua sunt in curs de amenajare. Temperatura este de -3 grade Celsius aici si, probabil cei mai entuziasti iubitori ai sporturilor de iarna se asteptau sa schieze in semenea conditii de 1 mai.

"În loc să fii pe nisip, suntem pe alb, marele alb. Sunt foarte bine echipat si e ca şi cum sunt pe plajă". "Este ceaţă, zăpada este afânată şi jos e gheaţă. Dacă ne ajută vremea de ce nu", spun turiştii.

Frigul i-a trimis pe oameni la cazări

Anul trecut, 1 Mai aducea soare generos la Predeal şi peste 20 de grade Celsius. Acum, frigul i-a alungat pe oameni în cabane. De sus se vede cum zăpada a pus stâpânire peste toată staţiunea.

"E frig, eu sunt din Sulina, am venit ieri și mă așteptam să fie altceva. Așa e frumos, dar e friguros și turiștii vor să vină să se distreze puțin, să facă o plimbare, dar pe timp din ăsta stai numai..", spun oamenii.

La Bâlea Lac, zăpada are aproape un metru şi jumătate, iar ninsoarea şi vântul au coborât temperatura mult sub zero grade Celsius. Pe Transalpina, troienele sunt şi mai mari. Ajung la doi, trei, metri. Aproape toată ţara este acoperită de nori negri, iar soarele nu reuşeşte să alunge iarna din ajun de mai.

Aşa arată un sfârşit de aprilie, cu zăpadă, cu vreme foarte, foarte rece. Nu îmi mai aduc aminte când a mai fost aşa. Ninsorile au îngreunat drumul spre munte, aşa că cine pleacă în vacanţă cu maşina trebuie să fie prudent.

"Este foarte important să aibă mașinile pregătite încă cu anvelopele de iarnă, chiar dacă nu va mai avea putere sigur va mai fi un strat care se va depune pe asfalt", a declarat Tudor Duțu, director executiv DRDP Brașov.

Frig şi la mare

La mare a bătut vântul la propriu şi la figurat. Puţin peste 40.000 de turişti au făcut rezervări, jumătate faţă de anii trecuţi. La Constanţa, temperatura maximă nu a trecut de 10 grade Celsius, iar vântul tăios a golit plajele.

După cum e vremea, nici nu ai spune că mâine se deschide sezonul de mers la mare. Anul trecut, pe vremea asta, cu totul altfel era peisajul. După ce şi-au lăsat bagajele la cazare, primul lucru pe care l-au făcut tinerii care au venit aici în Vama Veche a fost să vină şi să se bucure din plin de atmosfera de vacanţă. Acum nu mai e vreme de tricou. Plouă cu găleata şi m-am îmbrăcat cu geaca de iarnă.

Turiştii s-au ascuns pe unde au putut.

"Definariu, Cazino şi cât mai multe plimbări. Cu umbrela, cu geaca. Şi de vine şi de nu vine, tot ne plimbăm". "Noi venim de câţiva ani la mare de 1 mai şi nu vom rupe tradiţia nici dacă plouă", mai spun oamenii.

Pe aşa vreme, puţini au mai respectat, însă, tradiţia primei băi în mare de anul acesta.Temperaturile sunt şi cu 15 grade mai mici decât anul trecut, pe vremea asta. În Bucureşti, acum un an ne-am bucurat de 25 de grade. Azi-dimineaţă, s-au resimţit ca minus 2.

Vremea atipică a început de duminica trecută, când am avut temperaturi nefiresc de mari, aproape 28 de grade Celsius. De la o zi la alta, termometrele au avut variaţii nefireşti, iar astăzi nu au mai trecut de 7 grade nicăieri în ţară.

"Săptămâna viitoare vremea se va încălzi semnificativ. Astfel că de miercuri încolo vom avea temperaturi peste pragul unei zile de vară, adică 25 de grade Celsius. Cel putin in regiunile vestice", a declarat Simona Căpşună, meteorolog Observator.

După frigul de zilele acestea, adus de un val de aer extrem de rece din nordul Europei, ultima lună de primăvară nu va aduce surprize neplăcute, spun meteorologii.

Claudiu Loghin

