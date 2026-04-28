Cum va fi vremea de 1 Mai. Temperaturi scăzute, ploi și chiar ninsoare la munte

Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii începând de miercuri, cu temperaturi care vor scădea în toată țara. Joi și vineri, valorile termice vor fi mult sub normalul perioadei, cu abateri de 8 până la 12 grade. Sunt așteptate episoade de ploaie, iar la munte, dar și izolat în zonele subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor apărea precipitații mixte. La altitudini de peste 1.400 de metri, acestea se vor transforma în ninsoare.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de miercuri, de la ora 9.00, până sâmbătă, la ora 10.00. Astfel, începând de miercuri, valorile termice vor fi în scădere în toată ţara, iar joi şi vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8...12 grade faţă de mediile multianuale). Pe parcursul nopţilor, local în jumătatea de nord a ţării şi izolat în rest se va produce brumă.

În intervalul menţionat, vor fi perioade în care va ploua, mai ales în sudul şi estul ţării, şi prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 10...15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp.

Cum va fi vremea la munte de 1 mai

La munte, dar trecător şi în dealurile subcarpatice ale Moldovei şi în estul şi sud-estul Transilvaniei, vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, măzăriche şi ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1.400 de metri, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă (5...8 cm).

Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60...70 km/h.

Vremea în Bucureşti de 1 mai

În zona municipiului Bucureşti, miercuri vremea va deveni rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, în scădere faţă de ziua anterioară, va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

Joi, vremea va continua să se răcească, astfel că va fi deosebit de rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei şi seara. Vântul va sufla moderat, cu uşoare intensificări ziua (rafale de 35...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 3...4 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, spre 1 grad.

Vineri, vremea se va menţine deosebit de rece pentru această dată. Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 3...4 grade, mai scăzută spre 1 grad în zona preorăşenească. Cerul va avea înnorări temporare şi va ploua, cu o probabilitate mai mare după-amiaza. Vântul va sufla în general moderat.

