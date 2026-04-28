Vremea de mâine, 29 aprilie 2026. Temperaturi de până la 5 grade noaptea, ploi și brumă în mai multe zone

România intră într-un episod de vreme rece pentru final de aprilie, cu temperaturi sub normalul perioadei, ploi în mai multe regiuni și precipitații mixte la munte. În unele zone, nopțile aduc chiar și brumă.

de Larisa Andreescu

la 28.04.2026 , 12:27
Vremea se răcește accentuat în toată țara, iar temperaturile coboară sub normalul perioadei. Sunt anunțate ploi în mai multe zone, iar la munte apar precipitații mixte.

Vremea de mâine în țară

Temperaturile vor scădea în toate regiunile, cu abateri mai mari în est, sud și parțial în centru. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor afecta în special sudul și estul țării, local centrul și izolat restul teritoriului.

Articolul continuă după reclamă

Cantitățile de apă pot ajunge, pe alocuri, la 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în nord-vest și sud-est.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8-9 grade în nordul Moldovei și până la 19 grade în vest, iar minimele între 0 și 8 grade. Noaptea, izolat, se va forma brumă, mai ales în vest, centru și nord.

Vremea de mâine la munte

La munte sunt prognozate precipitații mixte: ploaie, lapoviță și ninsoare. Spre finalul intervalului, astfel de fenomene pot apărea și în depresiunile din estul Transilvaniei și în zona deluroasă a Moldovei.

Pe creste, vântul va avea intensificări, iar temperaturile vor fi scăzute pentru această perioadă, favorizând apariția ninsorilor la altitudini mai mari.

Vremea de mâine în București

În Capitală, vremea devine rece pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade, iar minima va coborî la 5-7 grade.

Răcirea continuă și în intervalul următor, când vremea va deveni și mai rece decât normalul perioadei. Temperaturile minime pot coborî până la -3 grade în depresiunile din estul Carpaților Orientali, iar bruma va apărea local în nord și centru.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

vremea romania temperaturi ploi bruma
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să nu găsiţi motorină în benzinării?
Observator » Vremea » Vremea de mâine, 29 aprilie 2026. Temperaturi de până la 5 grade noaptea, ploi și brumă în mai multe zone
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.