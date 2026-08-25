Vremea de mâine 26 august. Furtunile aduc rafale de 70 km/h și grindină de până la 3 cm. Unde se răceşte brusc

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se răcește semnificativ, iar temperaturile maxime nu vor depăși 22 de grade Celsius. Ploile vor continua să își facă apariția, însă cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât cele înregistrate astăzi. Vântul va pierde din intensitate și va sufla cu viteze de până la 17 km/h. În schimb, umiditatea atmosferică va crește, urmând să depășească pragul de 75%.

Vremea de mâine 26 august la munte

Vremea se va menține instabilă, iar valorile termice vor fi în scădere. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală în general de 50...55 km/h) și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) pe arii extinse pe parcursul zilei, iar noaptea aria acestora se va restrânge și doar izolat vor mai fi ploi de scurtă durată. Cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...35 l/mp.