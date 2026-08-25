Vremea de mâine 26 august. Furtunile aduc rafale de 70 km/h și grindină de până la 3 cm. Unde se răceşte brusc
Vremea se schimbă în mare parte din țară în următoarele ore. Noaptea aduce ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii cu rafale de până la 70 km/h. Ziua, temperaturile vor scădea accentuat în nord, centru și est. În sud, însă, va rămâne cald, cu maxime de până la 33 de grade.
Vremea la noapte
La noapte, în sudul Banatului, în cea mai mare parte Transilvaniei, în nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...50 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar astfel de manifestări vor fi pe areale mici. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12...13 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 26 august în ţară
Vremea va fi în general instabilă și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp, cu o probabilitate mai mare în nord-est și la munte. În restul teritoriului scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat (indice temperatură-umezeală aproape de 80 de unități) în Banat, sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei; cerul va fi variabil, iar manifestări specifice instabilității atmosferice (averse, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări ale vântului de 40...55 km/h și cantități de apă de 15...30 l/mp) vor fi pe arii mai restrânse, după-amiaza și noaptea, cu precădere în sud și sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19...21 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor situa între 12 și 21 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri noaptea se va forma ceață.
Vremea de mâine 26 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, valorile termice vor scădea, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Cerul va avea înnorări temporare, trecător va ploua slab (cantități de apă de 2...5 l/mp) și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale de 40...45 km/h). Temperatura minimă va fi de 17...18 grade.
La Cluj, vremea se răcește semnificativ, iar temperaturile maxime nu vor depăși 22 de grade Celsius. Ploile vor continua să își facă apariția, însă cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât cele înregistrate astăzi. Vântul va pierde din intensitate și va sufla cu viteze de până la 17 km/h. În schimb, umiditatea atmosferică va crește, urmând să depășească pragul de 75%.
Vremea de mâine 26 august la munte
Vremea se va menține instabilă, iar valorile termice vor fi în scădere. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală în general de 50...55 km/h) și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) pe arii extinse pe parcursul zilei, iar noaptea aria acestora se va restrânge și doar izolat vor mai fi ploi de scurtă durată. Cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...35 l/mp.
Vremea de mâine 26 august la mare
Vremea va fi schimbătoare ca aspect.Cerul va avea unele înnorări și trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare, cu rafale în general de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 20 și 22 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade.