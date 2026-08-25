Grupul de lucru al foştilor internaţionali FIFA, atac la Infantino: "Este nevoie de o schimbare"

Reprezentanţii unui grup de lucru al foştilor internaţionali FIFA s-au alăturat celor care solicită înlăturarea lui Gianni Infantino din funcţie, după ce şeful FIFA "şi-a dat foc la valiză" lansând un plan de privatizare a Cupei Mondiale de fotbal.

Infantino şi-ar fi dorit să înfiinţeze o companie care să se ocupe în mod special de organizarea Cupei Mondiale de fotbal şi să vândă participaţiuni către companii private. Scopul ar fi fost obţinerea de fonduri mai mari pentru federaţiile de fotbal din întreaga lume, însă mulţi microbişti şi oameni de fotbal au acuzat că măsura avea drept scop posibilitatea ca Infantino să obţină voturi şi să-şi asigure un nou mandat de şef al FIFA.

Deşi Infantino a pus planul pe "hold", tot mai mulţi oameni de fotbal l-au atacat şi au anunţat că acesta nu ar trebui să mai rămână în fruntea FIFA.

Pe lista contestatarilor s-au înscris şi reprezentanţii unui grup de lucru al foştilor internaţionali FIFA. Este vorba, în special, de foştii internaţionali francezi Mikael Silvestre (40 de selecţii, două goluri), Emmanuel Petit (63 de selecţii, şase goluri) şi Olivier Dacourt (21 selecţii, un gol).

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Aceştia au transmis o scrisore comună, precizând că "este nevoie de o schimbare. Exercitarea puterii a afectat capacitatea actualei conduceri de a distinge între interesele personale şi binele suprem al fotbalului. Împărtăşim exact aceleaşi îngrijorări ca milioane de fani din întreaga lume. La fel ca ei, am văzut sportul pe care îl iubim îndepărtându-se de valorile sale fundamentale sub actuala conducere a FIFA. Prea multă vreme, deciziile majore au fost luate fără a-i consulta sau a ţine cont de jucători şi fără a lua în considerare suporterii care menţin acest sport în viaţă".

Conform agerpres.ro, scrisoarea a fost share-uită inclusiv de fotbalista engleză Lucia Bronze, 148 de selecţii şi 22 de goluri în naţionala Angliei, jucătoare care a fost dublă campioană europeană şi vicecampioană mondială cu naţionala Angliei.