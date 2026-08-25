Impact devastator, în această dimineață, pe DN2, șoseaua cunoscută drept "Drumul Morții". Un bărbat a murit iar o tânără gravidă, copilul ei de trei ani şi soţul sunt în stare gravă. Nenorocirea s-a întâmplat după ce maşina în care era tânăra familie a fost lovită frontal de celălalt autoturism.

Este vorba despre o familie formată din mama în vârstă de 21 de ani, însărcinată, soțul ei de 28 de ani și fiica lor de 3 ani. Au fost răniți grav și au ajuns de urgență la spitalul județean din Bacău.

Au suferit răni la cap, torace și la picioare. Cât despre celălalt șofer care se afla singur în mașina cu care aceștia s-au lovit, acesta a rămas încarcerat, a fost scos de pompieri, iar medicii de la ambulanță s-au chinuit aproximativ 45 de minute să-l resusciteze.

Medicii au declarat decesul şoferului

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Din păcate au fost nevoiți să declare decesul. Accidentul a avut loc pe drumul E85, la limita județelor Vrancea și Bacău.

Martorii au sunat la 112 imediat după accident. S-a întâmplat în jurul orei 5 și 30 de minute în această dimineață. Pentru că au fost mai multe victime implicate, acolo au ajuns la fața locului mai multe ambulanțe atât din Vrancea cât și din Bacău și echipajele de poliție.