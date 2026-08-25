Fructul care ar putea deveni tot mai rar pe tarabe. În Bihor, seceta a lovit puternic culturile

Deşi suntem la finalul lunii august şi, în mod normal, ar fi trebuit să-şi facă apariţia ploile, din păcate, întârzie să apară. Seceta afectează grav majoritatea ţării, dar, cel mai rău, vestul ţării, unde, agricultorii spun că este cel mai slab an al culturilor de zmeură. În Bihor, de exemplu, lacul care asigura alimentarea sistemelor de irigaţii, aproape a secat, iar fructele sunt afectate de arsurile solare şi, din păcate, producătorii privesc cu incertitudine ceea ce va urma.

La Șinteu, în munții Bihorului, cultura de zmeură a familiei Lerescu abia dacă rezistă de azi pe mâine. În solarii, unde vara ar fi trebuie să fie protejate, fructele sunt fie uscate, fie coapte doar la exterior, dar crude în interior. Iar asta pentru că le lipseşte cu desăvârşire... apa.

"Aşa ar trebui să arate zmeura de calitate întâi, şi aşa arată o mare parte în acest an. Noi reuşim să le mai proceăm într-un sirop sau o dulceaţă".

Anul trecut, familia Lerescu a recoltat aproximativ 4 tone și jumătate de zmeură. În acest sezon speră la măcar o tonă. "Noi ar fi trebuit să recoltăm undeva la 400 de kilograme pe zi, în full sezon, iar în momentul de faţă, recoltăm, avem zile cu 50 de kilograme, 60 de kilograme, deci este o diferenţă uriaşă", a declarat Oana Lerescu, agricultor.

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Fiecare plantă are sistem de irigare prin picurare, însă sursa de apă e aproape epuizată.

"Din păcate, anul acesta este pentru prima dată în care nivelul lacului a scăzut enorm de mult, iar în momentul de faţă, chiar riscăm să rămânem fără apă, absolut deloc. În cazul în care, din păcate lucrurile vor continua aşa, ne gândim, inclusiv, să facem un foraj de apă, doar că, din păcate, nu suntem convinşi că vom găsi apă", mai spune Oana Lerescu.

Pentru protejarea culturii, agricultorii iau în calcul și plase de umbrire. Însă prioritatea rămâne găsirea unei surse sigure de apă.