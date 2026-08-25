Legea Salarizării, un eșec de proporții. România poate pierde 770 milioane euro dacă proiectul nu va fi adoptat în Parlament până la finalul săptămânii. Iar nota de plată s-ar putea dubla: aceeaşi sumă este pusă în joc și în cazul Legii integrității. Între timp, președintele Nicuşor Dan discută cu liderii partidelor din fosta Coaliţie într-o ultimă încercare de a se ajunge la un acord politic. Cu toate astea, șansele ca Legea Salarizării să treacă sunt minime în acest moment.

UPDATE: Videoconferinţa de la Cotroceni s-a încheiat. Potrivit surselor Observator, nu s-a ajuns la un acord politic pe Legea Salarizării nici după discuţiile de marţi, 25 august. Nu există niciun acord nici între ministere: cel al Finanţelor, al Muncii, al Sănătăţii şi al Educaţiei. Miercuri, 26 august, vor mai exista discuţii tehnice între ministere.

Au început negocierile decisive în ceea ce privește legea salarizării. O discuție prin videoconferință între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție. Practic, în al 12-lea ceas, o ultimă încercare pentru a debloca această lege și a se ajunge totuși la o soluție de compromis, astfel încât legea salarizării să fie adoptată în această săptămână, iar România să nu piardă cele 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Surse: Șanse minime ca Legea Salarizării să fie adoptată în această săptămână

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Totuși, sursele Observator spun că, în prezent, discuțiile în privința legii salarizării sunt case closed. Povestea ar fi deja îngropată, spun anumite surse politice. Asta după ce guvernele din ultimii ani au amânat succesiv adoptarea acestei legi. S-au purtat și luni discuții tehnice la Palatul Cotroceni între reprezentanții partidelor și reprezentanții guvernului, însă nu s-a ajuns la un acord. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spunea că, după discuțiile purtate luni la Palatul Cotroceni, PNL și USR ar fi de acord să voteze această ultimă formă a legii. Cei de la UDMR ar fi sceptici, în timp ce Partidul Social-Democrat susține în continuare poziția sindicatelor.

Toate cele cinci mari confederații sindicale din România au cerut abandonarea acestui proiect și reluarea de la zero a negocierilor politice abia în momentul în care România va avea un guvern cu puteri depline. De altfel, încă de luni seară, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a dat un semnal în Parlament și spunea că, din punctul lui de vedere, este aproape imposibil ca Parlamentul să mai adopte legea salarizării în această săptămână pentru a îndeplini termenul din Planul Național de Redresare și Reziliență. Iar mai mulți lideri ai Partidului Social-Democrat au anunțat, în mesaje postate pe internet, că PSD nu va vota o lege care nu este susținută de sindicate.

Sindicatele au revendicări de peste 25 de miliarde de lei. Practic, și-ar dori ca, pe lângă cele 166 de miliarde de lei pe care statul le consumă în acest moment cu salariile angajaților din aparatul bugetar în acest an, anul viitor să se adauge la această sumă 25 de miliarde de lei. Bani care nu există în acest moment.

Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spuneau că, după negocierile purtate cu Comisia Europeană, guvernul ar putea să acorde o majorare de doar 12 miliarde de lei și asta cu mari eforturi, doar dacă, în paralel cu legea salarizării bugetarilor, s-ar adopta și măsuri compensatorii cerute de Comisia Europeană, prin care cheltuielile statului să fie reduse cu cel puțin 4 miliarde de lei.