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Un avion militar misterios al SUA a aterizat la Moscova. Reacția Kremlinului

Imagine ilustrativă. Un avion Boeing C-17A Globemaster III al Forțelor Aeriene ale SUA, cu numărul de înmatriculare 08-8191, se apropie de pista aeroportului din Zürich, Elveția. - Profimedia Images
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.08.2026, 14:16 | Modificat la 25.08.2026, 14:23

Un avion american de transport militar a aterizat marţi pe aeroportul Vnukovo din Moscova, conform datelor furnizate de serviciul de urmărire a zborurilor Flightradar24, potrivit Reuters. Kremlinul susține că deocamdată nu are informaţii despre aeronavă.

Avionul Boeing Globemaster 07-7181 a zburat direct din Riga, în Letonia, şi a aterizat la Moscova în jurul orei 07:00. Reuters nu a putut verifica dacă transporta marfă sau pasageri.

Aeronava a sosit la Riga pe 23 august de la baza aeriană americană Camp Springs, lângă Washington DC, conform datelor furnizate de Flightradar24.

Ultimul zbor direct al unui avion înmatriculat în SUA către Rusia din Europa a avut loc în ianuarie anul acesta şi îi avea la bord pe emisarii speciali Steven Witkoff şi Jared Kushner pentru discuţii de pace cu preşedintele rus Vladimir Putin privind Ucraina.

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Kremlinul a declarat săptămâna trecută că nu există încă informaţii despre o altă vizită la Moscova a lui Kushner şi Witkoff, dat fiind că discuţiile dintre SUA şi Rusia privind Ucraina au stagnat în mare parte din cauza războiului din Iran

Redactia Observator
Redactia Observator
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