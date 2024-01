Vezi și

10.000 de poştaşi din toată ţara duc pensii majorate cu rata inflaţiei, 13,8%. După 46 de ani de muncă în construcţii şi la ţesătorie, Constanţa Paşalan primeşte acum puţin peste 2.900 de lei, în loc de 2.600. Îşi duce zilele în Bucureşti, singură şi ruşinată că nu se ajunge cu banii.

Constanţa Păşălan, pensionară: La viața singură și la medicamentele pe care le iau nu se ajunge. Mi-e rușine să mă vadă copii, mint în fața lor: Mami, ai? Da. După ce închide plâng.

Reporter: Ce puteți cumpăra cu cei aprox 300 de lei pe care i-ați primit acum în plus?

Constanţa Păşălan, pensionară: ​Ce pot să cumpăr puiule, 2 kg de ulei, ouă.

Mulţi pensionari rămân fără bani la final de lună.

Marin Tudorache, 76 ani: 142 lei în plus. Foarte greu, și întreținere și medicamente și nepot de crescut trebuie să-i luăm, să-i întindem. Domnul Ciolacu să vină să vedem ce face dânsul cu banii ăștia.

Pensia minimă s-a majorat de la puțin peste 1100 lei la aproape 1300 lei. În cazul unei pensii de 2010 lei, majorarea este de aproape 270 lei.

Pensionar: Banii în plus intră la întreținere, medicamente. Pe de o parte e bine - pe de o parte e rău, ți-a dat un leu, ți-a luat un leu, ți-a mărit impozitul, mâncarea.

Poştaşii împart pensiile majorate până pe 17 ianuarie

Mihai Ţeru, poştaş: Undeva la 60 de apartamente o să vizitez astăzi. Mă așteaptă cu nerăbdare pentru că vin facturile, mai ales că decembrie a fost o lună mai grea cu cheltuieli mai mari

Peste 2,4 milioane de pensionari vor primi însă veniturile pe card între 11 -12 ianuarie.

Pensionar: Am 40 de ani activitate în învățământ, facultate şi pensia mea de 38 milioane, am fost și director de școală, am fost și 3 ani la primărie. E păcat că nu știm să-i apreciem pe bunici.

De la 1 septembrie, aproape 3 milioane de pensionari vor avea parte de o nouă majorare, odată ce toate pensiile vor fi recalculate.

Simona Bucura-Oprescu, Ministrul Muncii: Nu vom mai avea situații că acum, români care timp de 35 de ani au avut salariul minim pe economie să fie în situația de a fi în apropierea indemnizațiilor minime sociale. De data aceasta datorită punctelor suplimentare acordate pt stabilitate în sistemul public de pensii vom avea creșteri ale pensiilor în raport cu cât s-a contribuit.

Pensia minimă a crescut în ultimii 10 ani cu peste 900 de lei. Din 2014 şi până în prezent salariul minim s-a majorat cu 1.400 de lei.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰