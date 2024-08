Suntem în mijlocul pădurii, la câţiva kilometri de Bucureşti. Aici cresc în această perioadă trufele negre, iar Niculae a găsit deja câteva cu ajutorul câinilor special dresaţi.

"Ea este Lesie, un brac sârmos, are 9 ani. Iar ea este Dora, un Lagoto, are undeva la 3 ani. De mici m-am jucat cu ele cu trufe şi în timp am reuşit să-i iniţiez. Este o muncă grea, o muncă obositoare, trebuie la răsărit să fii deja în pădure. Merg undeva la 10-15 kilometrii zilnic, ei nu mai spun că fac 20-25, merg mult mai mult decât mine", a declarat Niculae Ciobanu, căutător de trufe.

Trufa este o specie de ciupercă care creşte sub pământ în diferite forme și culori, iar aroma ei este adesea descrisă ca fiind pământoasă, lemnoasă și chiar puțin de… ciocolată.

"Sunt mai multe tipuri de trufe ce se găsesc. Sunt pe sezoane. Trufa de vară cam de la jumătatea lui mai până prin septembrie şi după se opreşte şi începe trufa de tomană din octombrie, noiembrie, decembrie. Pţi să găseşti 2-3 sau poţi să găseşti un kilogram, depinde de noroc. Sunt foarte rare dar sunt şi benefice trufele. Conţin săruri minerale, proteine, vitamine, antioxidanţi, ajută la tratarea diabetului, ajută şi la diferite boli", a explicat Niculae Ciobanu.

Trufele, supranumite "diamantele negre" ale bucătăriei

Diamantele culinare, cum mai sunt denumite de bucătari, au fost gătite încă din timpul Imperiului Roman, iar în zilele noastre sunt tratate cu la fel de multă atenţie în bucătărie. Gătirea lor un timp îndelungat le poate afecta aroma.

"Reţeta de paste cu trufe e una oarecum simplă. Compusă din paste de casă, tagliollini de preferat, unt şi un piure de trufe la care la sfărşit se adaugă parmezan şi trufe proaspete rase. Le punem la sfârşit clar, ca să nu-şi piardă din aromă ele trebuie să fie proaspete, maxim o săptămână, o săptămână jumate, atât ţin. Se mai pot folosi şi pe ouă la micul dejun, se pot folosi în orez, risotto, la pizza, inclusiv la carne, merge foarte bine cu carnea de vită", a spus Andrei Găman, proprietarul unui restaurant italienesc.

Sunt renumite atât pentru aroma deosebită cât şi pentru preţul piperat. Un kilogram de trufe porneşte de la 50 de euro şi poate ajunge la câteva zeci mii de euro. Tartufo Bianco d'Alba este cea mai vestită, dar şi mai scumpă trufă.

