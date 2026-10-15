"Aurul" din grădină care îți poate reduce cheltuielile. Cum îl poți folosi în loc să-l arunci

Frunzele uscate care acoperă grădinile toamna pot fi mult mai valoroase decât par la prima vedere. În loc să fie aruncate la gunoi, acestea pot fi transformate în compost, folosite pentru protejarea plantelor de ger sau lăsate în anumite zone ale grădinii, unde oferă adăpost animalelor mici pe timpul iernii.

Totuși, frunzele nu trebuie lăsate peste tot. Pe alei, cele ude pot provoca accidente, iar pe gazon, un strat prea gros împiedică pătrunderea luminii și menține umezeala, afectând iarba, scrie Blick.

Cum transformăm frunzele uscate în compost

Una dintre cele mai simple metode de a valorifica frunzele de toamnă este folosirea lor pentru obținerea compostului, folosit în locul unor produse cumpărate pentru îmbunătățirea solului. O soluție practică este tunderea gazonului, deoarece mașina de tuns mărunțește frunzele și le amestecă cu iarba tăiată. Combinația se descompune mai repede în compost decât frunzele întregi.

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Frunzele pot fi adunate și într-un recipient special din plasă metalică, unde sunt lăsate să se descompună. După aproximativ un an, compostul obținut poate fi folosit pentru îmbunătățirea solului sau ca substrat pentru grădină.

Există însă și câteva diferențe față de compostul obișnuit. Compostul din frunze conține, în general, mai puține substanțe nutritive și mai puțin calciu, iar descompunerea durează mai mult.

Frunzele, un scut natural împotriva frigului

Frunzele uscate pot contribui și la protejarea plantelor în sezonul rece. Un strat subțire așezat în jurul rădăcinilor plantelor sensibile ajută la protejarea solului și reduce pierderea de umiditate. În plus, acesta poate limita efectele soarelui puternic de iarnă, care poate usca plantele.

Și grădina de legume poate beneficia de un strat de frunze. Pentru a nu fi împrăștiate de vânt, acestea pot fi acoperite cu gunoi de grajd uscat. Pe lângă protecția împotriva frigului, această metodă poate favoriza descompunerea materiei organice.

La sfârșitul iernii, materialul poate fi încorporat în sol, contribuind la îmbunătățirea fertilității acestuia.

Adăpost pentru animalele mici

Frunzele căzute sunt importante și pentru fauna din grădină. Grămezile de frunze pot deveni adăposturi pentru insecte, amfibieni și animale mici, inclusiv arici, care au nevoie de locuri ferite pentru a trece peste iarnă.