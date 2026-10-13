Toamna, care aduce cu ea culori calde, parfum de scorţişoară şi dorinţa de a transforma casa într-un colţ de poveste. Dovlecii, florile uscate şi lumânările parfumate aduc un strop de magie în fiecare încăpere. Iar pentru a crea o atmosferă primitoare, nu avem nevoie de cheltuieli mari, ci doar de puţină creativitate. Uneori, câteva detalii simple sunt suficiente pentru a aduce farmecul toamnei mai aproape şi pentru a ne bucura de liniştea şi frumuseţea momentelor petrecute acasă.

"Ne putem crea decoraţiunile pentru toamnă, chiar noi, acasă. Şi, uite, putem să le pictăm", a declarat Oana Păunescu, artist plastic.

Ea este Oana, iar pentru ea, toamna este un prilej numai bun pentru de a-și transforma casa într-un colț de poveste. În fiecare an, își pune imaginația la treabă și creează decorațiuni din crenguțe și alte elemente naturale, culese chiar din propria grădină. Aceste mici schimbări nu înseamnă doar înfrumusețarea locuinței, ci și un prilej de a se bucura mai mult de timpul petrecut acasă.

Decorațiuni de toamnă realizate acasă, din materiale naturale

"M-am gândit să folosesc cât mai multe elemente naturale din curte, crenguțe uscate, tot felul de crenguțe. Spre exemplu, am luat crenguța asta chiar de la mine din grădină și vreau să o așez aici frumos în spate, mă mai ajut de câteva crenguțe așa, pe o culoare frumoasă cărămizie. Ne facem un colț al nostru să ne simțim cât mai bine la noi acasă", spune Oana.

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Dovlecii decorativi, lumânările parfumate și aranjamentele florale, la mare căutare

Şi dacă nu aveţi timp să vă faceţi propriul ornament, trebuie să ştiţi că rafturile magazinelor sunt deja pline cu astfel de decorațiuni.

"Îmi plac, mă bucură, și ochii, și inima și sufletul", a spus o femeie.

"În curte, în bucătărie, chiar și în sufragerie", a declarat altă persoană.

Cât costă decorațiunile de toamnă

"Au fost la mare căutare dovlecii, avem decorațiuni precum aranjamentele florale, lumânările parfumate și păturile călduroase", a precizat Mioara Predoiu, reprezentanta unui magazin.

Iar preţurile pentru a aduce toamna în propriile case sunt pentru toate buzunarele de la 7 lei şi până la 300 de lei.