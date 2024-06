Se discută în aceste zile, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, despre plafonarea tarifelor RCA și urmează să fie luată o decizie, să știm dacă această măsură continuă și luna viitoare, pentru că știm că ar trebui să expire la sfârșitul lunii iunie.

Plafonarea RCA ar putea fi prelungită

Plafonarea s-a făcut la tarifele practicate de societățile de asigurare pe 28 februarie 2023 și, ulterior, la aceste tarife s-a adăugat și rata inflației. Există mai multe scenarii luate în calcul de către autorități. S-ar putea ca această plafonare să fie prelungită, pentru a nu crea tensiuni pe piața de asigurări, mai ales că ne aflăm și în an electoral. Există, însă, și posibilitatea ca această măsură să dispară, caz în care tarifele RCA ar crește destul de mult în perioada următoare.

20 de lei în plus pentru fiecare plin de carburant

De la 1 iulie am putea plăti mai mult nu doar pentru RCA, ci și pentru carburanți, pentru că atunci crește din nou acciza, pentru a doua oară în acest an, ceea ce înseamnă aproximativ 40 de bani pentru fiecare litru de carburant pe care îl luăm de la pompă. Această măsură s-ar traduce în aproximativ 20 de lei în plus pe care îi vom plăti pentru fiecare plin de 50 de litri de carburant.

În România se consumă zilnic în jur de 15 milioane de litri de carburant.

Care sunt preţurile la carburanţi astăzi, 11 iunie 2024

Concret, vorbim despre o creştere a preţului cu patru pe bani pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 6,92 şi 7,03 lei. Pe de altă parte, preţul pentru un litru de GPL pare să fie în uşoară scădere. Un litru de GPL a ajuns să coste între 3,53 şi 3,58 lei, doar punctual mai existând companii care comercializează GPL-ul cu peste 3,6 lei litrul.

Preţurile la benzină premium, motorină standard şi motorină premium sunt în staţionare. Un litru de benzină premium costă între 7,49 şi 7,73 lei, un litru de motorină standard costă între 6,98 şi 7,07 lei, iar un litru de motorină premium costă între 7,35 şi 7,63 lei.

