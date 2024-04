Chiar dacă mai sunt două săptămâni până la Paşte , în marile magazine este deja forfotă. În ciuda faptului că România se află în topul scumpirilor la nivel european, vecinii noştri maghiari vin şi îşi fac cumpărturile de la noi din ţară. Aceştia preferă să bată zeci de kilometri pentru a se aproviziona din magazinele din Oradea, la un preţ mai bun decât la ei în ţară. Am făcut şi noi calculele pentru a vedea care sunt diferenţele şi unde este mai ieftin.

În vama Borş este un du-te vino continuu. Vecinii vin la cumpărături la noi pentru că diferenţele de preţ ajung chiar şi la 30%, în unele cazuri. Chiar dacă nici la noi nu sunt preţuri tocmai mici, maghiarii își fac calculele, analizează ofertele din Romania şi pornesc la drum.

Bărbat: Locuiesc în Ungaria, la 10 km de graniţă, lucrez în Oradea şi mă aprovizionez tot de aici.

Reporter: Ce aţi cumpărat?

Bărbat: Ulei, carne, paste, conserve, tot ce e necesar pentru un prânz, pentru un mic dejun, o cină.

Carnea de porc, pâinea sau ouăle, mai ieftine în România

Am făcut şi noi o listă cu produse de bază şi am comparat prețurile din cele 2 țări. Am ales variantele cele mai ieftine sau aflate la promoție.

Uleiul, zaharul și laptele au aproximativ aceleași prețuri în timp ce untul, carnea de porc, pâinea sau ouăle sunt mult mai ieftine la noi.

Însă, făina este cu un leu mai scumpă în magazinele noastre, la fel și carnea de pui.

Economii fac vecinii unguri și la combustibil

La un plin de 60 de litri de motorină se poate economisi 43 de lei, iar la benzină, diferențele sunt și mai mari: 50 de lei.

Reporter: Cum sunt preţurile la noi, merită?

Bărbat: Da, preţurile sunt mult mai bune decât în Ungaria, sunt mai convenabile şi cu ocazia asta şi alimentez în România, fiindcă preţurile la carburant sunt mult mai joase.

Însă, în unele cazuri se face şi rocada. Iar românii preferă să dea mai mulţi bani pentru produse de o calitate mai bună.

Femeie: Noi am cumpărat nişte ulei de floarea soarelui foarte bun, e altă calitate. Sau crenvuşti cu 92% carne, care sunt adevăraţi, e drept că sunt scumpi. 400 de grame - 30 de lei, cam aşa vine.

Bărbat: De obicei, pentru mine cumpăr haine pentru că în România găsim doar haine pentru tineret.

Reporter: Preţurile cum vi se par?

Bărbat: Sunt destul de mari, dar şi la noi sunt mari.

Maghiarii merg şi în Slovacia sau chiar Austria pentru a face cumpărături mai ieftin.

