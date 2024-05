Vezi și

Asigurările obligatorii se tot scumpesc de la an la an, deși există în vigoare plafonarea acestora, până în luna iunie a acestui an. Spre exemplu, comparativ cu anul trecut, unele companii vin cu oferte și cu 45% mai mari. Dacă un șofer cu categoria B0 plătea anul trecut pentru o asigurare 950 de lei, anul acesta plătește pentru aceeași asigurare 1.378 de lei. Sunt unele companii care vin cu o crește de 16%.

Totodată, cei care nu reușesc să își plătească o poliță de asigurare, pot face acest lucru în rate, până la 12 rate egale, așadar pentru clienții care vor reintra în acest sistem sunt deja 4 mari brokeri care îi pot ajuta să plătească în 4 rate egale. Pentru acest lucru, șoferii nu vor trebui să plătească o taxă suplimentară, însă dacă vrem să luăm o asigurare în 6 sau 12 rate egale se presupune achitarea unei dobânzi suportabile pentru șoferi.

