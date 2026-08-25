Care sunt preţurile la carburanţi, 25 august 2026. Preţul la motorină premium a crescut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 25 august 2026, preţul la motorină premium este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul la motorină premium este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu cinci bani, astfel că litrul de motorină premium a ajuns să coste între 10,91 şi 11,09 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium, motorină standard şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 9,51 şi 9,57 lei, un litru de benzină premium continuă să coste 9,99 şi 10,15 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 10,14 şi 10,4 lei, iar un litru de GPL continuă să coste undeva la 4,6-4,63 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

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Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 25 august trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţele Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Gorj, Sibiu şi Suceava, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,48 lei şi litrul de motorină cu 10,1 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,48 lei şi companii din Cluj Napoca ce vând litrul de motorină cu 10,09 lei.