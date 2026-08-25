Accident cumplit pe o stradă din Alexandria. O copilă de numai 10 ani a fost spulberată de o maşină, după ce a trecut strada printr-un loc nepermis. Totul s-a întâmplat după ce fetiţa a ieşit din curte, însoţită de asistenta maternală în grija căreia se afla. Femeia a traversat prima. Prima maşină a trecut, dar copila a traversat în fugă, prin faţa unui alt autoturism care circula cu viteză, deşi pe strada respectivă limita este de 30 de kilometri pe oră.

Copilul este internat la Spitalul Marie Curie din București. Este în stare destul de gravă, spun medicii.

Copilul şi asistenta maternală au traversat printr-un loc nepermis

A fost operată și rămâne sub supraveghere. Starea ei este una critică. În ceea ce privește ancheta însă, da, copilul, dar și asistenta maternală au traversat prin loc nepermis, exact de la poarta din spatele meu, către acest punct în care se afla mașina roșie, în care ar fi urmat să se urce.

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A fost lovită în plin de o mașină care venea pe sensul de mers. Ei bine, având în vedere că au traversat neregulamentar, vina ar putea să le fie imputată parțial lor, însă, pentru că vorbim de un tronson pe care se circulă cu 30 de km pe oră. Aceasta este limita legală.

Polițiștii vor verifica și dacă șoferul a respectat, evident, această limită, pentru că am vorbit, am putea vorbi iată și de o culpă comună, asta în funcție de ce decid anchetatorii.