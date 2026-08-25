Un poliţist de penitenciar a fost trei ani traficant de droguri, până când ofiţerii DIICOT au reuşit să-l prindă în flagrant. Agentul are doar 23 de ani, dar vindea nestingherit, încă din 2023, canabis în oraşul Tulcea. Când a fost reţinut avea cu el, 200 de grame din planta considerată drog de mare risc.

Procurorii DIICOT susțin că, timp de aproape 3 ani, din octombrie 2023 și până luna aceasta, agentul ar fi procurat, deținut și vândut diferite cantități de cannabis pe raza municipiului Tulcea. Prețul? 40 de lei gramul.

Atenție, însă, anchetatorii spun că activitatea infracțională nu avea legătură cu penitenciarul în care acesta lucra. Drogurile ar fi fost vândute în afara serviciului. Polițistul de penitenciar a fost prins în flagrant în localitatea Cataloi, în timp ce transporta aproximativ 200 de grame de cannabis, despre care procurorii spun că erau destinate comercializării.

La percheziția făcută ulterior, la el acasă, au mai fost găsite aproximativ 180 de grame de cannabis, dar și alte substanțe. În plus, au fost găsite și alte obiecte care ar purta urme de droguri. Agentul de penitenciar a fost reținut.