Deputatul USR Claudiu Năsui, propus ministru al Dezvoltării Economice în Guvernul de la Chișinău

Deputatul USR Claudiu Năsui a fost propus de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, pentru postul de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării. Năsui a primit marţi cetăţenia Republicii Moldova prin decret semnat de preşedintele Maia Sandu.

"Pentru funcţia de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării îl vom propune pe Claudiu Nasui. Claudiu vine cu o combinaţie rară de pregătire economică solidă, experienţă în sectorul privat, experienţă politică şi implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. A studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine şi finanţele la Universitatea Bocconi, a lucrat în sectorul financiar, inclusiv la PwC şi BCR, şi deţine certificarea internaţională CFA. După anii de studii şi experienţa acumulată în afara ţării, a ales să revină în România şi să se implice în viaţa publică", afirmă premierul moldovean Vasile Tofan.

El aminteşte că Năsui a intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 - 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României.

"De-a lungul acestei perioade, şi-a construit un profil foarte clar: mai puţină birocraţie, mai multă transparenţă în modul în care statul cheltuieşte banii, mai multă disciplină în sectorul public şi mai mult spaţiu pentru antreprenori. Este fondatorul platformei Open Budget, creată pentru a transparentiza modul în care sunt cheltuiţi banii publici. A susţinut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate ani la rând. Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei", mai spune şeful Executivului de la Chişinău.

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Priorităţile lui Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare şi eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Mesajul publicat de Claudiu Năsui

Politicianul român a confirmat pe Facebook că a acceptat portofoliul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova. De asemenea, Năsui a anunțat că va demisiona din funcția de deputat.

"Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova.

Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume.

Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori, le agravează atunci când intervine în economie. Bogăția și prosperitatea, înainte de a putea fi redistribuite de stat, trebuie mai întâi produse, iar premisele necesare pentru aceasta sunt tocmai valorile pieței libere, care au funcționat oriunde au fost aplicate.

În politică, este ușor să te faci plăcut, cel puțin atât timp cât te afli la putere și poți alege calea facilă a populismului plătit din banii contribuabililor. Este mult mai greu să spui că lucrurile nu pot continua astfel la nesfârșit, pentru că, în caz contrar, nota de plată va condamna țara la stagnare. Premierul Tofan ar fi putut să-și continue liniștit cariera de succes, dar a ales să-și asume sarcina dificilă de a realiza reformele de care Republica Moldova are nevoie pentru a prospera și pentru a înfrunta cu succes un moment de răscruce pentru viitorul țării: aderarea la Uniunea Europeană.

Am ales să răspund invitației domnului Tofan de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, menit să ducă la capăt procesul de liberalizare și privatizare început după căderea comunismului. Premierul Tofan are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa.

Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă, în parcursul nostru comun european", a transmis politicianul pe Facebook.

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