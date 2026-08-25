Ridici un bloc nou, faci și loc de joacă! Este noua regulă pe care autorităţile din Timișoara vor s-o impună dezvoltatorilor imobiliari. Și nu vorbim despre un tobogan înghesuit printre betoane, doar să fie bifat pe hârtie. Copiii ar trebui să primească un spațiu de joacă, sigur, cu leagăne, zone umbrite și acces inclusiv pentru cei cu mobilitate redusă.

Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, regula va fi simplă: Construiești locuințe, trebuie să ridici și un spațiu pentru copii, iar obligația nu se va aplica doar marilor cartiere rezidențiale, ci și proiectelor cu cel puțin cinci apartamente.

Asta înseamnă că, odată cu blocurile, dezvoltatorii trebuie să prevadă și un loc de joacă aflat la maximum 150 de metri de intrarea în imobil.

Regulamentul vine cu cerințe concrete. Locul trebuie să fie sigur, accesibil inclusiv copiilor cu mobilitate redusă și să aibă și zone umbrite, astfel încât vara copiii să nu se joace direct în soare. Pentru spațiile de dimensiuni mici sunt prevăzute și echipamente minime.

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Un leagăn cu două locuri, un tobogan sau o structură de cățărare cu tobogan, dar și două bănci pentru părinți și un coș de gunoi. Iar aici este, de fapt, cumva și miza noilor reguli. Autoritățile spun că nu vor doar să bifeze existența unui loc de joacă în documentația unui proiect, cum era până acum, ci ca acesta să fie suficient de mare, sigur și realmente utilizabil.

Pentru că în multe dintre cartierele noi blocurile au apărut rapid, însă infrastructura pentru familiile care s-au mutat acolo nu a ținut întotdeauna pasul. Iar când vorbim despre copii, un tobogan pus între betoane nu înseamnă neapărat și un loc de joacă. Proiectul urmează să ajungă la vot în Consiliul Local Timișoara.