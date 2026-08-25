Partidul Popular European (PPE), de centru-dreapta, și grupul liberal Renew Europe îi cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României, pe fondul unor îngrijorări privind statul de drept, potrivit unei scrisori consultate de Max Griera și publicate de Politico.

PPE şi Renew cer CE să blocheze 770 mil. euro din PNRR pentru România, din cauza "amendamentului Fritz" - ProfiMedia

Liderul PPE, Manfred Weber, și șefa Renew Europe, Valérie Hayer, i-au cerut Ursulei von der Leyen "să transmită fără echivoc" că banii, parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, nu vor fi deblocați decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a "amendamentului Fritz" din Legea ANI, care ar putea duce la interzicerea exercitării unei funcții publice de către liderul USR, Dominic Fritz.

Scrisoarea explică faptul că PSD, cu sprijinul partidului de extremă dreapta AUR, a introdus un amendament la legea ANI care ar putea duce la interzicerea exercitării unei funcții publice de către liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, în urma unui mai vechi caz de conflict de interese. Weber și Hayer susțin că aplicarea retroactivă a prevederii încalcă legislația UE și Constituția României și acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz.

"Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică", a declarat Hayer pentru Playbook. Weber a adăugat că "dacă legislația este croită pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, atunci nu mai vorbim doar despre politică, este o problemă ce ține de statul de drept".

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În scrisoare, cei doi cer Comisiei să transmită "un semnal" înainte ca președintele Nicușor Dan, să promulge legea și înainte de termenul-limită de 31 august pentru reformele care ar permite deblocarea banilor europeni.

Vă reamintim faptul că legea ANI, modificată în urma deciziei CCR, a trecut luni seară de Camera Deputaților și urmează să fie votată miercuri în Senat.