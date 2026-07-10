Haos total în vineri dimineaţă la Galaţi. Cei care se duceau către serviciu au fost nevoiţi să găsească alternative de transport, după ce angajaţii societăţii publice au intrat în grevă de avertisment. Oamenii sunt nemulțumiți de salariile mici şi ameninţă cu grevă generală dacă nu vor reuşi să ajungă la un acord cu şefii companiei.

Pentru gălăţenii care în această dimineaţă se grăbeau să ia autobuzul, în staţii i-a aşteptat o surpriză neplăcută. Vehiculele de transport în comun veneau, opreau în parcare... dar rămâneau pe loc. Moitivul?! Grevă de avertisment de la 07:00 la 09:00, fix în orele de vârf ale dimineţii, când cei mai mulţi oameni pleacă către serviciu.

Reporter: Veţi întârzia probabil?

Călător: Probabil că da! Acum vedem! Dacă e luăm un taxiu şi ajungem la program.

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"Nu-i ok pentru că lumea pleacă şi la muncă. Mai ales când plăteşti un abonament sau un bilet", a spus alt călător.

În timp ce călătorii au fost nevoiți să caute soluţii pentru a ajunge la serviciu, şoferii companiei de transport au aşteptat semnarea unui acord.

"Eu zic că are trebui să ajungă la un consens până la urmă. Ar fi bine să fie bine şi pentru ei, şi pentru noi", a spus un şofer.

"Noi avem în contract indexarea salariilor cu rata inflaţiei anuale. Noi de la 1 ianuarie 2025 nu am mai luat niciun leu până la 1 ianuarie 2027. Sunt doi ani în care nu luăm niciun leu. Nu mai facem ore suplimentare. Ne-a tăiat şi din diagramă: sâmbete, duminici. Noi acum câștigăm cu o mie de lei, mai puţin decât anul trecut. Eu înţeleg că nu sunt bani, dar se pare că pentru unii sunt bani", a povestit alt şofer.

Dacă sindicalişti și conducerea companiei de transport nu vor reuşi să se înţeleagă, va urma greva generală.

"E planificată pe data de 20, pentru a respecta prevederea legală. Fiind serviciu esenţial ai obligaţia să asigure o treime din capacităţi pe stradă. Atunci va fi pe termen nelimitat", a declarat Gicu Pastia, lider de sindicat.

Compania de transport public din Galaţi are peste 700 de angajaţi iar o treime dintre ei sunt şoferi.