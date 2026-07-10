Iranul ar fi pregătit un nou plan pentru asasinarea lui Trump. Israelul avertizează SUA

Israelul i-a transmis Washingtonului informaţii ale serviciilor secrete care indică faptul că Iranul pregăteşte un nou plan pentru asasinarea preşedintelui american Donald Trump, au relatat joi Wall Street Journal şi CNN, citând surse sub rezerva anonimatului.

Cele două mass-media americane au furnizat puţine detalii. Potrivit unei surse citate de CNN, alerta a ajuns la americani săptămâna aceasta. O altă sursă a declarat pentru canalul de televiziune că israelienii au confirmat un nou plan iranian care fusese deja parţial depistat de serviciile de informaţii americane.

Contactată de AFP, Casa Albă nu a dezminţit, referindu-se pur şi simplu la declaraţiile făcute de Donald Trump miercuri: "Vor să-l elimine pe liderul american - pe mine. Sunt pe un fel de listă. Am văzut în această dimineaţă că sunt pe toate listele lor".

Preşedintele american a plecat de la summitul NATO din Turcia cu fostul avion prezidenţial, nu cu cel nou furnizat de Qatar, din cauza preocupărilor legate de securitate, potrivit New York Times.

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Relaţiile dintre SUA şi Israel, tensionate

Aceste scurgeri de informaţii, care sugerează un nou complot de asasinat, au loc în momentul în care relaţiile dintre Israel şi Statele Unite, şi cei doi lideri ai lor, prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi Donald Trump, sunt tensionate din cauza războiului din Iran.

Statele Unite sunt principalul aliat al Israelului, dar preşedintele american l-a criticat public în repetate rânduri pe Netanyahu în ultimele săptămâni, după ce războiul Israelului împotriva Hezbollah din Liban a ameninţat discuţiile cu Iranul.

Surse americane citate de CNN consideră că aceste informaţii israeliene transmise către americani ar putea reprezenta un efort al guvernului Netanyahu de a-l convinge pe Donald Trump să-şi continue campania de bombardamente împotriva Iranului, care a fost reluată săptămâna aceasta.

Statele Unite l-au asasinat pe puternicul general iranian Qassem Soleimani în Irak în 2020, în timpul primului mandat al republicanului, iar Iranul a ameninţat public cu represalii, în special împotriva lui Donald Trump.

În Iran a avut loc înmormântarea fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian americano-israelian la sfârşitul lunii februarie, chiar la începutul războiului, după câteva zile de ceremonii funerare marcate de dorinţa de răzbunare a Iranului.