A început sezonul porumbului fiert, iar prima recoltă a ajuns deja în piețe și supermarketuri. Prețul porneşte de la 3 lei bucata, dar ajunge şi la 5-6 lei, în cazul porumbului românesc. Comercianții spun că producția autohtonă este încă limitată, aşa că o bună parte din ofertă vine de dincolo de graniţe.

Oferta e generoasă. Găsim peste tot porumb suficient cât să ne facem pofta. În Piaţa Obor din Capitală, porumbul are preţuri variate. Cel mai mic costă 3 lei bucata, iar cel mai mare costă 5 lei bucata. Şi supermarketurile vând porumb. Nu doar românesc, ci şi din import. Am găsit porumb din Turcia, la 6 lei bucata. Cine nu ajunge fizic în magazine, poate comanda şi online.

Preţurile ar urma să mai scadă în zilele următoare

"Am introdus porumbul pentru fiert în ofertă, în urmă cu 10 zile, la preţul de 5,99 lei pe bucată. Este din producţie românească, produs în solar. Interesul clienţilor ne-a surprins şi pe noi, în prezent vindem câteva sute de bucăţi pe zi. Şi a fost nevoie să suplimentăm stocurile pentru a ţine pasul cu cererea", a declarat Michael Kaiser, CEO supermarket online.

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Preţurile ar urma să mai scadă în zilele următoare, pe măsură ce vom avea mai mult porumb din producţie proprie.