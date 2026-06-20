Salvează vieți atunci când fiecare secundă contează. Dar munca lor nu se opreşte aici. Atunci când nu răspund la vreo alarmă de incendiu, pun umărul în alte misiuni, la fel de importante. Îmbrăcaţi în uniforme de intervenţie, mai mulţi pompieri din Ilfov au devenit vocile celor care nu îşi pot spune singuri povestea. Şi-au propus să ajute câinii din Adăpostul Consiliului Judeţean Ilfov să-şi găsească familii. Le-am fost alături la startul campaniei şi am văzut bucuria din ochii lor la gândul că ar putea schimba destinele triste ale unor fiinţe nevinovate.

Curtea pompierilor din Măgurele a fost sâmbătă ca o mică bucățică de rai. Patru pufoșenii au fost vedetele unei ședințe foto plus Paloma, care a fost raportată ca fiind agresivă, nu și-a găsit o familie în România, dar va pleca în curând în Franța și pleacă în curând peste hotare.

Ca ei, din păcate, sunt mii de câini în România care nu au nicio șansă la o viață frumoasă. Suflete care se nasc sau sunt aruncate pe stradă.

Pentru pompieri, a fost o intervenție diferită. Nu neapărat mai ușoară decât misiunile cu care sunt obișnuiți. De această dată, nu au mai avut de luptat cu flăcările, ci cu indiferența celorlalți. Și cum poți schimba mentalități altfel decât prin propria implicare?

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Reporter: Pe cine aveți dvs aici?

Iacob Geroge, ISU Măgurele: Pe Pufulete, un cățel găsit într-un parc și care își caută familie, așteaptă să fie adoptat.

Reporter: Cred că iubiți animalele că s-a liniștit imediat.

Iacob Geroge, ISU Măgurele: Da, am și eu trei acasă și avem și aici la unitate adoptați găsiți la intervenții.

În fața aparatului foto, câinii caută instinctiv apropierea oamenilor în uniformă. Iar pompierii răspund cu aceeași grijă cu care intră într-o casă în flăcări.

"Dacă de obicei, pompierii sting incendii, astăzi ei aprind o speranță pentru cățeii aduși din centrul de adopții Ilfov. Este o misiune importantă pentru ei astăzi și noi am numit-o simplu Misiunea Acasă", a precizat Raluca Băleanu, protecţia animalelor CJ Ilfov.

Pentru un câine abandonat, o familie iubitoare poate însemna totul. Pentru salvatorii care-și pun viața în slujba celorlalți, misiunea nu se termină odată cu stingerea incendiului.

"Din păcate, și pe drum încoace am văzut foarte multe lovite de mașini. Da, avem multe animale afectate, arse de incendii care au suferit mai multe traume", a spus Iacob Geroge, ISU Măgurele.

Sunt intervenții care nu implică pierderi de vieți omenești, dar îți rămân mereu întipărite în minte.

"Le arsese casa, plângea, avea un iepuraș. M-am întors după ce am lichidat incendiul, l-am găsit prin casă. Atunci a uitat de tot incendiul, animalul lor de companie pe care îl creșteau în casă", a povestit Marius Simion, ISU Măgurele.

"La fiecare intervenție... fiecare viață trebuie salvată, merită prețuită", susţine Ştefan Eduard, ISU Bucureşti-Ilfov.

De aici vine împlinirea. Din vieți salvate! Iar bunătatea nu e doar de poză, ci e o trăsătură pe care nu ai cum să nu o citești pe chipul tuturor celor care iubesc animalele.

Datele oficiale arată că peste o sută de mii de câini au ajuns în adăposturi doar anul trecut. În spatele fiecărei cuști se află o poveste tristă. Așa cum în spatele fiecărei adopții ar trebui să existe o promisiune: aceea că animalul nu va mai fi niciodată părăsit.

"Important este să înțelegem că fiecare animal are un suflet și fiecare animal merită o casă, indiferent de casă sau vârstă, să înțelegem că devine o responsabilitate pentru următorii 10-15 ani", a atras atenţia Raluca Băleanu, protecţia animalelor CJ Ilfov.

Pentru unii dintre acești câini, fotografia de astăzi ar putea deveni amintirea primei zile din noua lor viață. Pentru unii dintre aceşti câîini, căminul stăpânilor adoptivi ar putea fi primul "acasă".