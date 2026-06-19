Bulgaria rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru românii care aleg să călătorească cu mașina, fie că merg pe litoralul bulgăresc, într-un city-break sau în tranzit către Grecia. Înainte de plecare, șoferii trebuie să cunoască regulile de circulație, documentele necesare și obligațiile legate de vinietă.

Cu maşina în Bulgaria. Vinieta, acte necesare la vama, echipamente obligatorii şi alte informaţii utile - Profimedia

Bulgaria este una dintre cele mai accesibile destinații pentru români, iar deplasarea cu autoturismul propriu este preferată de mulți turiști. Fie că mergeți la Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach, Balcic sau către Grecia, este important să verificați din timp documentele, taxele rutiere și regulile de circulație aplicabile în țara vecină.

Acte necesare pentru a intra în Bulgaria cu maşina

Începând cu aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen terestru, controalele la frontiera dintre cele două țări au fost eliminate. Cu toate acestea, șoferii trebuie să aibă asupra lor documentele obligatorii, care pot fi solicitate în cadrul unor controale efectuate de autorități.

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Pentru călătoria în Bulgaria sunt necesare:

cartea de identitate sau pașaportul valabil;

permisul de conducere valabil;

certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

asigurarea RCA valabilă.

În cazul mașinilor care nu aparțin șoferului, este recomandată și prezentarea unui document care atestă dreptul de utilizare a vehiculului.

Valoarea vinietei şi cum se poate achita

Vinieta este obligatorie în Bulgaria. Pentru circulația pe drumurile naționale și autostrăzile din Bulgaria este obligatorie achiziționarea unei viniete electronice.

Vinieta poate fi cumpărată online înainte de plecare sau de la punctele autorizate de pe teritoriul Bulgariei. Sistemul este complet electronic, iar verificarea se face automat pe baza numărului de înmatriculare. Șoferii care circulă fără vinietă riscă amenzi considerabile.

Există mai multe tipuri de vinietă:

de weekend;

săptămânală;

lunară;

trimestrială;

anuală.

Cum se plăteşte taxa de pod Giurgiu - Ruse

Taxa de pod Giurgiu – Ruse se achită la trecerea din România în Bulgaria, înainte de intrarea pe pod. Pentru autoturisme, taxa este percepută în euro, leva bulgărești sau prin alte metode de plată disponibile la punctul de taxare.

Șoferii pot plăti direct la ghișeele amplasate în zona punctului de frontieră, iar în anumite perioade sunt disponibile și terminale de plată cu cardul. După achitarea taxei, se primește un document care permite traversarea podului către Bulgaria.

La întoarcerea din Bulgaria în România nu se mai achită o taxă separată pentru traversarea Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse, taxa fiind percepută doar la intrarea în Bulgaria.

Ce echipamente sunt obligatorii în mașină

Legislația bulgară prevede existența unor echipamente obligatorii care trebuie să se afle în autoturism pe durata deplasării. Autoritățile pot verifica existența acestora în cadrul controalelor rutiere.

Printre acestea se numără:

trusa medicală de prim ajutor;

triunghiul reflectorizant;

stingătorul auto;

vesta reflectorizantă.

Care sunt limitele de viteză în Bulgaria

Șoferii români trebuie să respecte limitele de viteză aplicabile pe teritoriul Bulgariei:

50 km/h în localități;

90 km/h în afara localităților;

120 km/h pe drumurile expres;

140 km/h pe autostrăzi.

Amenzile pentru depășirea vitezei pot fi semnificative și sunt aplicate inclusiv turiștilor străini.

Este obligatorie folosirea luminilor pe timpul zilei?

Da. În Bulgaria, luminile de întâlnire sau luminile de zi trebuie utilizate permanent, indiferent de anotimp și de condițiile meteorologice. Nerespectarea acestei reguli poate atrage sancțiuni.

Reguli importante pentru șoferii români

Autoritățile bulgare au o politică strictă în ceea ce privește consumul de alcool la volan. Limita legală este mai redusă decât în multe alte state europene, iar controalele sunt frecvente.

De asemenea, utilizarea telefonului mobil în timpul condusului este permisă doar cu sistem hands-free.

Parcarea neregulamentară poate atrage amenzi și chiar ridicarea vehiculului în anumite orașe.

Ce trebuie să știe românii care merg spre Grecia

Pentru mulți turiști, Bulgaria reprezintă doar o etapă de tranzit către Grecia. În acest caz, vinieta bulgară rămâne obligatorie pentru întreaga perioadă în care autoturismul circulă pe drumurile din țara vecină.

Este recomandată verificarea traseului înainte de plecare, mai ales în sezonul estival, când se formează aglomerație pe principalele drumuri care duc către punctele de trecere a frontierei cu Grecia.

Recomandări înainte de plecare

Înainte de a porni la drum, șoferii ar trebui să verifice valabilitatea documentelor, starea tehnică a mașinii și existența echipamentelor obligatorii. De asemenea, este recomandată achiziționarea vinietei înainte de intrarea pe drumurile cu taxă din Bulgaria.