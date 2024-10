Poliţele RCA costă chiar şi cu 40% mai mult decât anul trecut, asta deşi tarifele sunt plafonate. "Pentru cea personală mai bine de o mie de lei, iar pentru firmă, că aici e problema, aceeaşi maşină dacă o ai pe firmă poţi plăti 3 mii sau 4 mii de lei. În teorie, preţurile n-ar trebui să crească, sunt îngheţate. În practică s-au triplat", "La un motor 1.9 diesel, euro 4, e vreo 1.400 de lei. Anii trecuţi era la jumate", ne-au mărturisit şoferii.

Cât plăteşte în plus un şofer anul acesta

Un şofer, în vârstă de 45 de ani, plătea în 2023, pentru RCA-ul pe 12 luni, cu decontare directă, 1.585 de lei, iar acum, cea mai bună ofertă este de 1.854 de lei. O companie îi cere chiar 3.254 de lei. Şi asta deşi nu a fost implicat în niciun accident rutier. Nu este nici pe departe singurul caz.

Vezi și

Avem asigurarea unui şofer din Capitală care are o maşină de 150 de cai putere. Anul trecut, în octombrie, plătea pentru poliţa RCA 1.587 de lei. În acest an, când şi-a reînnoit asigurarea obligatorie, a fost nevoit să plătească 1.968 de lei. Cu 24% în plus, în comparaţie cu 2023 deşi, în teorie, avem tarife RCA plafonate.

Explicaţia specialiştilor

"În practică, trebuie să-ţi acoperi costurile. E destul de greu de presupus că cineva poate să ţină preţurile constante timp de un an şi jumătate, doi. Explicaţia generală ţine de creşterile de preţuri, legate de curent, de salarii, de impozite, de taxe, creşterea numărului de daune, creşterea valorii daunelor", explică Sergiu Costache, expert asigurări.

Tarifele sunt plafonate la preţurile practicate de asigurători pe 28 februarie 2023. "Este greu de determinat care era preţul practicat la acea dată de referinţă. Sunt milioane de tarife, fiecare autovehicul în parte a beneficiat de un tarif. Ţine cont de vârstă, capacitate, zona geografică, comportamentul în trafic, numărul de accidente, clasa de bonus-malus", ne-a spus Dorel Duţă, preşedintele UNSICAR.

O altă explicaţie: "O explicaţie pe care am găsit-o ar fi aceea a trecerii într-o altă clasă de risc. De exemplu...aveai 30 de ani, ai împlinit 31, intri într-o altă clasă de risc şi atunci s-ar putea să ai un tarif mai mare", adaugă Dorel Duţă.

Teoretic tarifele pot fi ajustate doar cu 6,8%, adică rata inflaţiei. Autoritatea de Supraveghere Financiară promite verificări. Dar până acum, nu sau găsit nicio neregulă şi nimeni nu a fost sancţionat. Plafonarea e în vigoare până la finalul anului 2024, după ce a tot fost prelungită din primăvara anului trecut. Iar din 2025 rca-ul s-ar putea scumpi şi mai mult.

Dacă sunteţi în situaţia în care tariful poliţei RCA a crescut considerabil şi consideraţi că este nejustificat, ne puteţi scrie pe adresa FIi Observator. În zilele următoare repoterii Obsrvator vor încerca să obţină mai multe explicaţii de la autorităţi.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a cerut vreodată şpagă în spitale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰