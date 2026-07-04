Se anunţă veşti bune pentru tinerii care vor să îşi cumpere o locuinţă prin programul Noua Casă. Aceştia ar putea plăti un avans mult mai mic pentru o locuinţă de până la 140.000 de euro.

Tinerii cu vârsta de până în 35 de ani ar putea plăti un avans de doar 5% pentru locuințele de până la 140.000 de euro. Vorbim despre un proiect legislativ ce a fost depus la Senat, recent. În prezent, tinerii care vor să își cumpere o locuință prin programul Noua Casă plătesc avansul de 5% pentru locuințele cu o valoare de până la 70.000 de euro; ce depășește această sumă și până la 140.000 de euro implică un avans de cel puțin 15%.

Inițiativa legislativă urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, rămâne de văzut dacă va fi și adaptată

Astfel, spre exemplu, potrivit inițiatorilor, prin acest proiect legislativ avansul pentru o locuință , mai scumpă, în valoare de 140.000 de euro ar scădea de la 21.000 de euro cât este în prezent, la 7.000 de euro. O diferență importantă care ar putea fi o barieră în cumpărarea unei case, pentru mulți tineri.

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Această modificare ar veni în sprijinul tinerilor cărora le este mai greu să strângă banii necesari pentru un avans. Inițiativa legislativă urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, rămâne de văzut dacă va fi și adoptată.