Criza politică ne duce în prăpastia economică. Fiecare zi fără guvern cu puteri depline ne sărăceşte de zeci de milioane de euro. Nota de plată o achităm tot noi. Numărul şomerilor creşte, iar economiştii şi antreprenorii se tem că ne aşteaptă un şir de falimente şi scăderea leului.

Instabilitatea politică din ultimele luni provoacă un dezastru financiar. 64 de milioane de euro pe zi pierdem din cauza crizei politice. Suficienţi bani ca să avem 10 şcoli noi sau şase kilometri de autostradă zilnic. Într-o lună, dauna ajunge la aproape două miliarde de euro - adică aproape 200 de kilometri de autostradă sau 10 spitale județene moderne. "30% pierderi din PNRR, cu privire la acea legislaţie neadoptată, care implică un cost de aproximativ 11 milioane de euro zilnic. Investiţiile private amânate, care implică şi ele un cost de 22 de milioane de euro pe zi. Se adaugă dobânzile la datoria publică, de 164 de milioane de lei pe zi", a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România.

România a depășit deja ținta de șomaj stabilită de FMI pentru tot anul acesta

"Pierdem banii din PNRR. Deja sunt discuţii foarte serioase că n-avem cum să ne încadrăm, cu un guvern interimar, cu toate notele de plată astfel încât să putem să decontăm cât mai mult din aceşti bani", a declarat Cristian Păun, profesor de economie. Fără banii europeni, leul va pierde valoare, avertizează economiştii. Degringolada politică se suprapune crizei din economie. De nouă luni, strângem cureaua şi cheltuim mai puţin pe mâncare, haine şi servicii, iar inflaţie ne scade veniturile. "Încrederea consumatorilor e la minime comparabile cu cea din pandemie. Avem, în iunie, cea mai mare scădere a încrederii firmelor din zona de servicii, din ultimii 3 ani", a declarat Iulian Lolea, economist şef Fundaţia Concordia.

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Membrii Confederaţiei Patronale Concordia, din care fac parte peste 4.200 de companii, încep să vorbească despre recesiune economică - adică şomaj şi falimente. "I-aş da o probabilitate destul de mare. Dacă nu se întâmplă ceva pozitiv şi nu avem un guvern cu măsuri credibile, acolo ne îndreptăm", a declarat Iulian Lolea, economist şef Fundaţia Concordia. "Într-un final, cetăţenii plătesc toate aceste probleme prin inflaţie, prin curs de schimb, prin dobânzi. Toate lucrurile acestea sunt dublate de o stare de incertitudine", a declarat Cristian Păun, profesor de economie. România a depășit deja ținta de șomaj stabilită de Fondul Monetar Internaţional pentru tot anul acesta. În luna mai am avut cu 10.000 de șomeri mai mulți decât în aprilie.