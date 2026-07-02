Vacanţa începe cu bagajele făcute, dar şi cu maşina pregătită de drum. Şase din 10 români vor să plece în concediu la volan. Drumul la service înainte de plecare poate să însemne mai puţine griji şi chiar tragedii evitate.

Ca să fie siguri că nu au probleme în vacanţă, mulţi încep concediul cu o vizită la service-ul auto. Verificare părţii mecanice costă până în 400 de lei, iar schimbul de filtre şi ulei este important înaintea drumurilor lungi. "Pentru confortul meu... să nu rămân cu maşina pe drum. Cred că e mai scump să aduci o maşină cu platformă decât să o repari la timp", spune un tânăr.

Zeci de mii de români pleacă vară de vară cu maşina în Grecia, Turcia şi Bulgaria

O verificare tehnică înainte de concediu durează, de regulă, mai puțin de o oră și poate preveni defecțiuni costisitoare sau chiar accidente. Unii şoferi învaţă din experienţe neplăcute cât de important este să verifice maşina înainte să plece în vacanţă. "Am intrat să depăşesc pe banda doi şi pur şi simplu maşina a tăiat acceleraţia. M-am trezit într-un moment în care riscam să fac accident din cauză că nu am apucat să verific maşina", spune un şofer.

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La drumurile lungi, de peste 1.000 de kilometri, şoferii trebuie să verifice constant presiunea anvelopelor, lichidul de răcire, uleiul pentru motor şi multe altele. "Nivelul de lichid de frână trebuie să fie optim, acelaşi lucru, pentru că dacă este un nivel mai scăzut există posibilitate ca plăcuţele de frână să fie uzate peste limită", a declarat Nicușor Voicu, mecanic auto.

"Multe maşini, de la an la an, îşi pierd cantitatea de freon din sistem şi automat eficienţa sistemului de răcire scade", a declarat Petre Dinulescu, mecanic auto. Zeci de mii de români pleacă vară de vară cu maşina în Grecia, Turcia şi Bulgaria. Ca măsură suplimentară de precauţie există asigurarea pentru asistenţă rutieră care costă în jur de 200 de lei în funcţie de numărul de pasageri şi destinaţie.