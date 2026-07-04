Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de ploi şi vijelii, valabilă pe parcursul întregii zile în judeţele Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

Cod galben de ploi torenţiale în Bucureşti şi 7 judeţe din sudul ţării - Profimedia

Până la ora 20:00, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), frecvente descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

Totodată, meteorologii au emis un Cod galben de vânt, valabil până la ora 23:00 în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpaţii Meridionali şi de Curbură, unde rafalele vor avea viteze în general de 50...70 km/h