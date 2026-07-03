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Video Reacţia unei turiste care a plătit 8.000 de lei pe o vacanţă pe litoralul românesc: "Din prima zi am suferit"

Reacţia unei turiste care a plătit 8.000 de lei pe o vacanţă pe litoralul românesc: "Din prima zi am suferit" Reacţia unei turiste care a plătit 8.000 de lei pe o vacanţă pe litoralul românesc: "Din prima zi am suferit" Galerie (2)
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Cristina Niță | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.07.2026, 19:47 | Modificat la 03.07.2026, 20:05

Un nou sezon de vacanţe pe litoralul românesc - aceleaşi probleme. Algele au invadat din nou plajele din staţiuni, iar turiştii se plâng de mizerie şi de mirosul insuportabil. Deşi au primit sesizări după sesizări, autorităţile spun că n-au cum să lupte cu fenomenul "natural şi frecvent". Disperaţi că-şi pierd clienţii, operatorii de plajă strâng şi ei algele cu furci şi lopeţi.

Pentru copii, marea e mare. Şi distracţia, distracţie. Indiferent de situaţie. De pe mal, însă, părinţii oftează când văd munţii verzi de alge.

"Mirosul lasă de dorit, dar acum ce să facem", a spus o turistă.

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Ca să nu-şi strice vacanţa, cei mai mulţi îndură. Alţii... fac sesizări peste sesizări. Situaţia e aceeaşi, din Mamaia, până în Vama Veche.

Turiştii reclamă situaţia şi spun că vacanţa le-a fost afectată

"Sunt de o săptămână și din prima zi am suferit din cauza acestor alge care s-au depus în strat foarte gros. Am făcut sesizare la Apele Române Dobrogea. Nu mi s-a luat în considerare. De asta toată lumea pleacă în afară, pentru că s-au săturat de ce găsesc aici. Am plătit în total vreo 8.000 de lei", a declarat o femeie.

Reprezentanţii Apelor Române susţin că intervin noapte de noapte. Însă... doar la mal.

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"Avem utilaje care colectează de la linia țărmului. Nu am identificat o tehnologie care să poată să culeagă alga din apă", a precizat Stelică Hagi, director ABADL.

Operatorii de plajă curăţă nisipul cu greble şi furci

De cules, culeg şi operatorii de plaje.

"Intrăm cu utilajele noastre, greble, furci. Dacă s-ar pregăti și autoritățile, am fi mai tari", a adăugat un operator de plajă.

Sunt peste 100.000 de turişti prezenţi pe litoralul românesc în aceste zile.

Cristina Niță
Cristina Niță
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