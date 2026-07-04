Vara îşi arată cele mai violente fețe. În est, furtunile au transformat străzile în râuri, au rupt copaci şi au blocat traficul. În sud, ploile au adus noi avertizări de inundaţii. Iar în timp ce unii se luptă cu potopul, alţii pierd lupta cu canicula. În Vaslui, un bărbat de 58 de ani şi-a pierdut viaţa, răpus de căldura sufocantă.

Peste Galaţi s-a făcut aproape întuneric. În câteva minute, codul portocaliu de vijelii a adus ploaie torenţială, grindină şi rafalele de aproape 70 de kilometri pe oră, ce au schimbat complet peisajul. Şoferii au tras pe dreapta sau au mers aproape orbeşte. Perdeaua de apă înghiţea tot ce era în faţă. Iar când ploaia s-a mai domolit, oraşul era deja sub ape. Canalizările au cedat, iar pe unele străzi apa s-a apropiat de jumătate de metru. Vijelia a rupt copaci şi i-a prăbuşit peste maşini.

Meteorologii anunţă vijelii puternice şi săptămâna viitoare

Unii au rămas captivi în maşini. Alţii şi-au făcut drum prin apa până la genunchi. Iar printre atâtea pagube, un gălăţean a ales să facă haz de necaz. Nici Prahova nu a fost ocolită de vremea extremă. O rupere de nori a inundat localitatea Gherghiţa, iar câmpurile au fost culcate la pământ. La Braşov, o ploaie torenţială de câteva zeci de minute a paralizat întregul oraş. O ambulanţă cu pacient a rămas blocată după ce şoferul a încercat să traverseze o zonă inundată. Salvatorii au avut nevoie, la rândul lor, de ajutor.

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La polul opus, canicula continuă să facă victime. În Vaslui, un bărbat de 58 de ani a fost găsit fără suflare în locuinţa sa. Medicii au încercat aproape o oră să îl resusciteze. Fără succes. Luna iulie va continua cu temperaturi mai mari decât normalul, iar furtunile vor fi şi ele pe măsură. Meteorologii anunţă vijelii puternice şi săptămâna viitoare.