Cine transmite Africa de Sud - Coreea de Sud, meci programat joi, 25 iunie, ora 04.00 

De miercuri, 24 iunie, Cupa Mondială 2026, competiţie care se poate vedea în direct şi în exclusivitate, în România, în Universul Antena şi pe AntenaPLAY , intră în ultima etapă din faza grupelor, rundă în care cele două meciuri din fiecare grupă sunt programate a se disputa de la aceeaşi oră.

Africa de Sud şi Coreea de Sud se înfruntă la Cupa Mondială 2026 - Profimedia

Asta înseamnă că, dacă până acum toate meciurile de la Cupa Mondială 2026 s-au putut vedea în direct pe Antena 1, în această fază a competiţiei lucrurile se schimbă.

Cum meciurile din fiecare grupă sunt programate a se disputa de la aceeaşi oră, una dintre partide va fi transmisă în direct de Antena 1, iar cealaltă de Antena 3.

Cine transmite Africa de Sud - Coreea de Sud

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Joi, 25 iunie, de la 04.00, ora României, sunt programate ultimele meciuri din Grupa A, Africa de Sud - Coreea de Sud şi Cehia - Mexic.

În aceste condiţii, meciul Africa de Sud - Coreea de Sud va fi transmis în direct de Antena 3, în timp ce partida dintre Cehia şi Mexic va putea fi urmărită în direct pe Antena 1. Însă absolut toate meciurile de la Cupa Mondială 2026 pot fi urmărite în direct în AntenaPLAY.

Situaţia în Grupa A

După două etape, naţionala Mexicului conduce ostilităţile în Grupa A, cu şase puncte din şase posibile. Mexicanii au câştigat deja grupa, însă celelalte trei formaţii pot spera, în continuare, la locul 2.

Mai mult, există şanse importante ca din această grupă să se poată meargă în 16-imi inclusiv de pe locul 3, cu patru puncte, dacă Cehia învinge pe Mexic în ultima etapă.