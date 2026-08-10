Mesajul de pe WhatsApp care te lasă fără bani în cont. Cum ajung hackerii să controleze telefonul

Românii sunt tot mai des ținta unor fraude prin WhatsApp, în care atacatorii își construiesc mai întâi o relație de încredere cu victimele, apoi le conving să le dea acces la conturi sau să le trimită bani.

Potrivit raportului de activitate al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pentru 2025, compromiterea conturilor de WhatsApp s-a numărat printre cele mai frecvente incidente raportate de români anul trecut.

În unele cazuri, escrocii se dau drept angajați ai băncilor și își sună victimele pentru a le anunța că au fost făcute tranzacții suspecte. După ce le câștigă încrederea, le conving să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefon sau calculator, scrie Economica.net.

Astfel, atacatorii pot ajunge să controleze dispozitivul. În cazurile mai grave, victimele au fost convinse să ia credite sau să retragă sume mari de bani, pe care apoi le-au depus la ATM-uri de criptomonede, folosind coduri QR furnizate de escroci.

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Cum este preluat un cont de WhatsApp

O altă metodă frecventă este preluarea contului de WhatsApp. Victima este convinsă să ofere codul de verificare primit prin SMS sau să scaneze un cod QR.

După ce obțin accesul la cont, infractorii trimit mesaje către contactele victimei și le cer bani, de obicei sub pretextul unei urgențe. Pentru că mesajul vine de la o persoană cunoscută, destinatarii sunt mai ușor de convins.

DNSC atrage atenția că tocmai acest lucru face metoda atât de eficientă: escrocii folosesc încrederea dintre oameni pentru a-i determina să reacționeze fără să verifice cererea.

Cum ne putem proteja

Specialiștii recomandă să nu oferim niciodată altor persoane codurile de verificare primite prin SMS și să nu scanăm coduri QR primite în contexte suspecte. Înainte de a trimite bani în urma unui mesaj primit pe WhatsApp, este recomandat să verificăm cererea printr-un apel telefonic, folosind numărul pe care îl avem deja în agendă.

De asemenea, DNSC recomandă activarea autentificării în doi pași pentru WhatsApp și evitarea instalării aplicațiilor de acces la distanță la cererea unor persoane care pretind că reprezintă banca sau alte instituții.