Video Oprirea totală a centralei de la Cernavodă, scenariu luat în calcul. Măsuri pentru evitarea situaţiei
Operaţiunile efectuate pe Dunăre, oricât de spectaculoase, n-au avut efectul scontat pentru creşterea nivelului apei în dreptul centralei de la Cernavodă. Aşa că se vor lua şi alte măsuri pentru a amâna cât mai mult oprirea reactorului 2.
Imediat după scufundarea barjelor în zona Cernavodă, nivelul Dunării a crescut cu aproximativ 8 centimetri. Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor şi al Apărării, estima imediat după intervenţie că Reactorul 2 ar putea rămâne în funcţiune cel puţin încă 9 zile. Efectul nu este însă unul de durată.
Fiecare centimetru câştigat poate însemna încă o perioadă de funcţionare pentru reactor
Dunărea a scăzut cu 5 centimetri doar de ieri până astăzi. Autorităţile recunosc acum că trebuie să se pregătească inclusiv pentru oprirea temporară a Reactorului 2, ultimul rămas în funcţiune. Până atunci sunt analizate noi intervenţii pentru a aduce mai multă apă către centrala de la Cernavodă. Operaţiunea de dragare va continua, iar Guvernul urmează să asigure banii necesari lucrărilor.
Fiecare centimetru câştigat poate însemna încă o perioadă de funcţionare pentru reactor, o zi, poate două. Problemele se văd însă în întreg sistemul energetic. Hidroelectrica a transmis pentru Observator că Dunărea a ajuns la debite istorice minime. La Porţile de Fier se mai produce acum aproximativ jumătate din cantitatea obişnuită de energie.