Operaţiunile efectuate pe Dunăre, oricât de spectaculoase, n-au avut efectul scontat pentru creşterea nivelului apei în dreptul centralei de la Cernavodă. Aşa că se vor lua şi alte măsuri pentru a amâna cât mai mult oprirea reactorului 2.

Imediat după scufundarea barjelor în zona Cernavodă, nivelul Dunării a crescut cu aproximativ 8 centimetri. Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor şi al Apărării, estima imediat după intervenţie că Reactorul 2 ar putea rămâne în funcţiune cel puţin încă 9 zile. Efectul nu este însă unul de durată.

Fiecare centimetru câştigat poate însemna încă o perioadă de funcţionare pentru reactor

Dunărea a scăzut cu 5 centimetri doar de ieri până astăzi. Autorităţile recunosc acum că trebuie să se pregătească inclusiv pentru oprirea temporară a Reactorului 2, ultimul rămas în funcţiune. Până atunci sunt analizate noi intervenţii pentru a aduce mai multă apă către centrala de la Cernavodă. Operaţiunea de dragare va continua, iar Guvernul urmează să asigure banii necesari lucrărilor.

Articolul continuă după reclamă

Fiecare centimetru câştigat poate însemna încă o perioadă de funcţionare pentru reactor, o zi, poate două. Problemele se văd însă în întreg sistemul energetic. Hidroelectrica a transmis pentru Observator că Dunărea a ajuns la debite istorice minime. La Porţile de Fier se mai produce acum aproximativ jumătate din cantitatea obişnuită de energie.