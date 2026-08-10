Se încing cazanele pentru magiun şi ţuică! Suntem campionii Europei şi anul acesta la recolta de prune. Milioane de litri de palincă şi sute de mii de borcane cu gem vor umple cămările şi se vor vinde la târguri cu produse tradiţionale.

Recolta de anul acesta de anunţă peste cea de anul trecut, care ne-a dus pe primul loc în Europa cu 600.000 de tone. Coşurile se umplu acum rapid în livezile pline de roade. Constantin Cozma se aşteaptă să culeagă şase, şapte tone de prune anul acesta.

"Am scos dintr-un copac 30 de kilograme. Nu am dat cu niciun de fel de ierbicid sau alte lucuri", a declarat Constantin Cozma, producător local.

Tarabele din pieţe sunt deja pline. În toată ţara se coc 28 de soiuri de prune.

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"Preţul a scăzut de când au început ele, acum sunt la 5 lei kilogramul. Ele se desfac foarte uşor, sâmburele se dă la fel, sunt foarte bune, aromate", a spus Emanuel, vânzător.

Bunicile abia aşteaptă să umple borcanele cu gem, magiun şi compot pentru nepoţi.

"Punem prunele, le spălăm. Prunele nu trebuie să fie prea coapte, dacă sunt prea coapte să fărâmă la fiert. Aşezăm cu grijă prunele în borcan. Punem câte două linguri de zăhar în borcan", a explicat Ana, gospodină.

"Prunele sunt o sursă foarte bună de alimentare, iar asta le face foarte valoroase şi importante pentru sistemul digestiv. În plus sunt o sursă bună de potasiu şi vitamina K", a spus Daniela Bălănucă, dietetician.

Cea mai mare parte din recoltă va ajunge, însă, în cazanele pentru ţuică, rachiu sau palincă.

Ţara noastră are cea mai mare suprafaţă cultivată cu pruni din Europa şi dă producţii record de câţiva ani. Cu toate acestea, supermaketurile aduc mereu prune din import.