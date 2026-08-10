Cutremur masiv de 7,4 în Columbia, simțit până în Venezuela. Sunt răniți și pagube grave. Imagini cumplite

Un cutremur puternic, soldat cu răniți și pagube imporante, a lovit Columbia, pe coasta Pacificului. Seismul de 7,4 a fost resimțit în capitala Bogota, dar și în zone de la granița cu Venezuela și Ecuadorul vecin.

Seismul, care a provocat răniți și pagube importante, a fost resimțit în capitala Bogota și Venezuela, dar ceea mai afectată zonă este provincia Choco, pe coasta Pacificului, inclusiv orașul Pereira, capitala provinciei.

Seismul s-a produs la ora 7:34, luni, 10 august, la o adâncime de 96 de kilometri, iar epicentrul a fost localizat în apropiere de San Jose del Palmar. Serviciul geologic din Columbia a revizuit în creștere magnitudinea cutremurului, la 7,4, de la 6,6, anunțată inițial.

"Tocmai am trecut printr-un cutremur puternic în departamentul Choco. Suntem îngrijorați de replici. Deși epicentrul a fost în apropiere de San Jose del Palmar, există răniți și pagube importante la clădiri în capitala Quibdo. Facem deja o evaluare a pagubelor și vom prezenta în curând primul raport oficial", a scris pe X guvernatoarea din Choco, Nubia Carolina Cordoba-Curi.

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Guvernatorul provinciei vecine Risaralda, Juan Diego Patino, a declarat pentru postul local Blu Radio că au fost înregistrate "pagube grave la unele clădiri" din Pereira.

"Ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav. Imaginile sunt cu adevărat șocante, sunt oameni răniți și fațade ale clădirilor prăbușite", a spus el.

Sistemul american de avertizare pentru tsunami a anunțat că nu există alertă de tsunami. Primarul Bogotei, Carlos Galan, a transmis pe X că nu au fost înregistrate pagube majore în capitală.

Seismul a fost resimțit inclusiv în Venezuela, lovită în luna iunie de două cutremure devastatoare, care au provocat moartea a peste 6.000 de persoane, majoritatea pe coastă, în apropierea capitalei Caracas.

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