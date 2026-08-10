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Cutremur masiv de 7,4 în Columbia, simțit până în Venezuela. Sunt răniți și pagube grave. Imagini cumplite

Cutremur masiv de 7,4 în Columbia, simțit până în Venezuela. Sunt răniți și pagube grave. Imagini cumplite Cutremur în Coloumbia, 10 august 2026 - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 3 minute
Publicat la 10.08.2026, 17:17 | Modificat la 10.08.2026, 17:51

Un cutremur puternic, soldat cu răniți și pagube imporante, a lovit Columbia, pe coasta Pacificului. Seismul de 7,4 a fost resimțit în capitala Bogota, dar și în zone de la granița cu Venezuela și Ecuadorul vecin.

Seismul, care a provocat răniți și pagube importante, a fost resimțit în capitala Bogota și Venezuela, dar ceea mai afectată zonă este provincia Choco, pe coasta Pacificului, inclusiv orașul Pereira, capitala provinciei.

Seismul s-a produs la ora 7:34, luni, 10 august, la o adâncime de 96 de kilometri, iar epicentrul a fost localizat în apropiere de San Jose del Palmar. Serviciul geologic din Columbia a revizuit în creștere magnitudinea cutremurului, la 7,4, de la 6,6, anunțată inițial.

"Tocmai am trecut printr-un cutremur puternic în departamentul Choco. Suntem îngrijorați de replici. Deși epicentrul a fost în apropiere de San Jose del Palmar, există răniți și pagube importante la clădiri în capitala Quibdo. Facem deja o evaluare a pagubelor și vom prezenta în curând primul raport oficial", a scris pe X guvernatoarea din Choco, Nubia Carolina Cordoba-Curi.

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Guvernatorul provinciei vecine Risaralda, Juan Diego Patino, a declarat pentru postul local Blu Radio că au fost înregistrate "pagube grave la unele clădiri" din Pereira.

"Ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav. Imaginile sunt cu adevărat șocante, sunt oameni răniți și fațade ale clădirilor prăbușite", a spus el.

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Sistemul american de avertizare pentru tsunami a anunțat că nu există alertă de tsunami. Primarul Bogotei, Carlos Galan, a transmis pe X că nu au fost înregistrate pagube majore în capitală.

Seismul a fost resimțit inclusiv în Venezuela, lovită în luna iunie de două cutremure devastatoare, care au provocat moartea a peste 6.000 de persoane, majoritatea pe coastă, în apropierea capitalei Caracas.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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